台灣疫情｜南投擬向大陸購買30萬劑復必泰疫苗　免費為民眾接種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 16:40

台灣的新冠肺炎疫情持續，當局今日（26日）宣布新增302宗本土個案，以及331宗「校正回歸」個案。當地確診數字每日增加，疫苗供應不足引發廣泛爭議。 周二（25日），南投縣縣長林明溱表示，已經與BioNTech復必泰疫苗的代理、上海復星醫藥聯絡，準備動用2500萬元新台幣（約合695萬港元）的預備金購買30萬劑新冠疫苗，免費供縣民接種。

南投縣府正式行文「嚴重特殊性肺炎中央流行疫情指揮中心」，申請該中心同意開放縣政府採購疫苗供民眾施打。（南投縣政府）

林明溱指，南投縣政府採購BioNTech復必泰疫苗的訴求，獲得廣大南投縣民的正面回應，公布後已經獲得多位民眾支持，紛紛表明願意捐款協助縣府採購疫苗，「有位縣民答應要捐500萬元新台幣（約合139.6萬港元）」。

林明溱說，「面對疫情日趨嚴峻，民眾都在等中央拿出具體作為，希望中央能夠不要再考慮任何政治因素，希望中央以最快的速度給予肯定的答覆。」

林明溱指，縣府申請採購疫苗公文，已經報到衛福部。（南投縣政府）

林明溱又表示，現在疫苗是最重要的，「每天都開記者會（公布確診數字），卻沒有給老百姓治療預防的方式，光講有甚麼用。」行政院若同意開放，南投縣政府會馬上行文申請購買。

而針對林明溱希望向大陸代理商購買疫苗一事，台灣衛福部疾病管制署副署長莊人祥回應，進口BioNTech復必泰疫苗必須照正常程序，透過藥廠向食藥署申請藥物許可證，不是只有發文在媒體放話，更稱，如果沒有符合購買程序，南投縣是買不進疫苗的。對此，南投縣政府今日（26日）上午9時正式發電子公文給流行疫情指揮中心申請，同意開放縣政府採購疫苗供民眾施打。

（中時新聞網）