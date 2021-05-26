台灣疫情｜醫院科企研發快篩抗體試劑　消毒錠可滅99.99%新冠病毒

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 18:20

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，除了要提高民眾的防疫意識，有醫院及公司亦研發推出新產品，以科技助市民全面抗疫。 台灣三軍總醫院今日（26日）宣布，將與三鈺生物科技公司透過抗體基因庫，共同研發降低偽陰性的快篩抗體試劑，並以此作為治療新冠肺炎藥物的研發基礎。台灣普力生化科技公司向台大醫院捐贈1萬顆「PL-600消毒錠」及大型噴霧機設備，報告顯示，「PL-600消毒錠」可消滅99.99%以上的新冠病毒。

三軍總醫院與三鈺生物科技公司今天簽訂合作備忘錄。院長蔡建松指出，三鈺生物科技公司擁有龐大的人類抗體基因庫及研發實力，在疫情爆發後3周內，已發現多個具有診斷及中和新型抗體，並藉此開發治療新藥及快篩抗體試劑。雙方未來將根據三鈺發現的初步成果，由三總進行臨床病人檢體蒐集及驗證，希望研發出快篩試劑，也可望找出抗體，作為新藥研發基礎。

「PL-600消毒錠」可消滅99.99%以上的新冠病毒。（普力生化科技公司）

台灣國防部國防醫學院預防醫學研究所，曾研究「PL-600消毒錠」的消毒效果。報告指出，研究員先將「PL-600」和「SARS-CoV-2病毒」放在同一地方30分鐘，再將原源加到細胞中觀察病毒毒斑塊產生情形；在實驗室中，將「PL-600」和「SARS-CoV-2病毒」放在37℃檢測環境進行1小時的測試，在反應72小時後，將原液加入病毒細胞中觀察病毒斑塊形成。

結果證明，「PL-600」可抑制病毒斑塊的形成，有效抑制率超過99.99%；而對照組中加入ddH20緩衝液，對照組的病毒抑制效果為0%。因此，證明「PL-600」是有效抑制SARS-CoV-2病毒。

據了解，預防醫學研究所擁有全台最高等級防護的P4實驗室，曾參與「沙士」、H7N9等的疫苗與藥物研發。

（中央社／ETtoday）