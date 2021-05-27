台灣疫情｜台北市副市長：買疫苗在台灣變政治問題　真的很離譜

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-27 17:30

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗數量卻嚴重不足，多個縣市政府向蔡政府呼籲，讓縣市政府自行採購疫苗，但被蔡英文直接回絕。台北副市長黃珊珊當地時間5月27日在Facebook表示，「買疫苗在台灣竟然變成政治問題，真的很離譜」。 台灣目前獲得的疫苗，共72.66萬劑AZ疫苗，台灣衞福部長陳時中日前透露，預計6月底還會有200萬劑外購疫苗到手，8月底到手的疫苗約1,000萬劑，這1,000萬劑疫苗，含有台灣「國產疫苗」，但各別數字為何，目前無人知曉。另外，蔡英文5月26日也在主持民進黨中常會時表示，包括外購和台灣「國產疫苗」，台灣已購買將近3,000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨。

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊視察第一線的防疫狀況。（Facebook＠黃珊珊）

由於台灣現階段疫苗嚴重短缺，已購買而未到手的疫苗，是否能如期程入手仍有相當大的變量，如何解決眼前的疫情危機，成為台灣縣市政府念茲在茲的問題，多個縣市呼籲蔡政府讓他們自行採購疫苗。但蔡英文一口回絕，強調「疫苗的購買，都必須由中央（民進黨政府）來統籌，並且配合中央（民進黨政府）整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性」。

台北市副市長黃珊珊在臉書指出，這一個多星期以來的疫情變化可以證明，防堵速度真的跟不上病毒傳播的速度，而長輩病情惡化的速度又比醫療系統加開病房的速度更快，一年多來，台灣引以為傲的醫療體系與防疫成果，趕不上病毒的變化，之前各國的經驗，就算是硬封城，也沒辦法讓病毒傳播停下來，只有疫苗是唯一的解方。

黃珊珊表示，一年前各國只能封城，因為當時沒有疫苗，現在全世界有了疫苗，但是台灣還是隻能作去年各國做過的事，並沒有因為一年過去，可以比較從容的面為這場疫災，因為台灣買的疫苗都還在國外排隊，病毒現在的速度，每一天的驚人確診與死亡數字，在美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）的眼中竟然還算不夠多，這一點她真的聽不太懂。

黃珊珊説，之前蔡政府説任何藥商都可以自己買，所以叫縣市政府自己想辦法，現在又説中央（由民進黨政府）統一採購3,000萬劑，而且向原廠買才有保障，到6月進200萬劑，8月才會有1,000萬劑，但台灣第一線恐怕等不了那麼久就會潰敗了。

黃珊珊批評，買疫苗在台灣竟然變成政治問題，真的很離譜，對人民而言，買到疫苗最重要，疫苗打到身上免疫更重要，因為要我們眼前的問題，不可能再等三個月。封城只能讓疫情趨緩，不可能消散，國外一年多以來的經驗，美國、英國和以色列，都是施打疫苗才能讓疫情真正趨緩下來，「這場戰役，是可以贏的，我們會盡其所能，讓市民不再受苦，讓大家不要再有遺憾」。