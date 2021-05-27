台灣疫情｜傳郭台銘洽購1千萬劑復必泰　幕僚：冀為台盡一份心力

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-27 16:31

台灣的新冠肺炎疫情肆虐，日前傳出鴻海集團創辦人郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會，購買1千萬劑上海復星代理的德國BioNTech（復必泰）疫苗，供台灣政府應急。 郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤周四（27日）表示，郭台銘希望鴻海與基金會可以合資向海外購買疫苗，為台灣盡一份心力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗。 鴻海同日也回應表示，相關疫情及疫苗訊息，一切依疫情指揮中心公告為主，若能為台灣防疫盡份心力，公司願全力協助。

台灣日前收到COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯利康新冠肺炎疫苗。（中央社）

劉宥彤當日提出三點澄清。她說，首先是有報道指北京政府、國台辦等政治力介入，但事實上，上海復星、德國BioNTech的疫苗是完全一樣，雙方與美國輝瑞之間是屬於商業合作模式，甚至早在美國輝瑞之前，上海復星就已經在這個合作案中，跟政治沒有太大的關聯性。

劉宥彤稱，第二點是現在疫苗購買很困難，郭台銘希望鴻海與永齡基金會可以合資向海外購買，企業可以拋磚引玉，可以為台灣盡一份心力，為台灣爭取重要的物資。至於第三點，劉宥彤表示，郭台銘一再強調，「政治要為經濟服務」，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗，現在疫情對於醫護人員以及民生經濟有很大的壓力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗。

總統蔡英文表示，疫苗採透需由中央統籌，劉宥彤認為，很認同疫苗採購需要有專業過程，但如果讓民間也來參與，大家集思廣益都可以開放性思考。

5月3日，嘉縣民眾接種新冠肺炎疫苗。（中央社）

此外，不少地方縣市首長表明有意採購上海復星代理的BioNTech疫苗，引發疫苗究竟是德國原裝還是大陸封裝的討論。對此，疫情指揮中心發言人莊人祥指出，不論是德國原廠進口或透過上海復星醫藥集團代理從德國進口，疫苗應該都是在德國產製。

莊人祥指出，上海復星擁有在香港、台灣的BioNTech疫苗代理權，「我們如果要買BNT疫苗，可能的管道就是跟BNT簽約從德國進口，或是透過上海復興的代理，也是從德國進口。」

行政院發言人羅秉成則表示，疫苗採購由中央統籌，並配合中央疫情指揮中心擬定施打策略，以符合公平性。他還說，中國大陸製造的疫苗一直以來都有資訊不透明的問題存在。「假如直接向大陸購買疫苗，恐怕會有安全性、有效性，乃至於合法性的高度風險高疑慮存在。」