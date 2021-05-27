台灣疫情｜抗疫表現排名低過美國日本　AIT官員仍盛讚台防疫成果

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-27 19:33

近來台灣本土疫情大爆發，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）離任前仍盛讚「台灣模式」防疫成果。但美媒《彭博》日前公布「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilience Ranking），台灣從上個月的第5名，一口氣滑落至15名，還輸給美國和日本。

美媒《彭博》5月25日公布的最新「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilience Ranking）中，台灣從4月的第5名降至15名。（彭博網頁截圖）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，近來台灣本土疫情大爆發，從「Taiwan can help」變成「Taiwan need help」，但AIT處長酈英傑5月26日發表卸任演說時，盛讚「台灣模式」防疫成果有目共睹，對台灣再次控制疫情深具信心。

然而，美媒《彭博》5月25日公布的最新「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilience Ranking）中，台灣從4月的第5名降至15名，不僅瞬間落後中國大陸和香港，就連先前疫情嚴峻的美國和英國，排名也超越台灣。原因是疫情復燃和疫苗接種率低。

彭博指出，台灣疫苗接種步調在亞洲主要經濟體中排名倒數。在這項排名中，中國大陸、新加坡和香港最佳，預估1年內就能讓七成五民眾完成接種，達成群體免疫，緊隨其後的是日本、澳洲、新西蘭和韓國，約需1年半至2年，馬來西亞、印度、泰國、印尼、菲律賓和巴基斯坦需要2年至6年，台灣則需要超過6年，只贏孟加拉國和越南。

《彭博》還提到，儘管病毒已衝破台灣、新加坡嚴格的封鎖線，兩國進入可能開始深陷封鎖、解封的「循環風險」，但其病例數相較部分已解封的西方國家來得少。

《彭博》稱扭轉疫情關鍵是疫苗，尤其是mRNA疫苗，不僅可以預防重症，更能減緩新冠病毒散播。上海復星代理的德國BNT疫苗，就是mRNA疫苗。（港府新聞處供圖）

值得注意的是，《彭博》指出，在原先防堵新冠肺炎成功的亞太地區，在這波疫情中無疑陷入困境，然而在疫情初期受到重創的歐美國家，卻逐漸地從新冠陰霾中走出，並持續解除當時設下的疫情禁令。而之所以會有現在這樣翻盤的結果，關鍵就在疫苗的接種和普及改變了全球局勢。

據悉，該排行榜針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體國家進行評比，評分項目包括確診病例增加比率、死亡率、疫苗覆蓋率等等。

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