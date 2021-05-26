彭博抗疫表現排名　本港排第10遜內地　疫苗接種率拖低分數

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

新冠肺炎持續多時，社交距離措施打擊經濟，《彭博社》昨日（24日）公布5月份最新的「抗疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），本港得分71.3分，較4月份上升3.1分，在53個經濟體中排名維持第10位，位列內地、新加坡、南韓、澳洲等地之後。 數字顯示，本港在疫情控制上成績不俗，但在疫苗接種率方面表現較差；而本港社交經濟活動受影響程度亦較不少地區高，經濟增長預測亦較低。 其他地區方面，近日爆發本土疫情的台灣，排名較上月急下降10位，至第15位；而內地排名則上升3位至第9位，超越本港；新西蘭取代新加坡成為榜首。

▼以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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港評分按月增3分 名次不變

《彭博社》比較各地抗疫表現，以及防疫措施對經濟活動的衝擊兩方面數據，得出「抗疫韌性排名」。本港5月得分71.3分，較4月的68.2分上升3.1分，分數雖有改善，但排名維持不變，仍然排在第10位。

疫苗接種率低排名30/53

具體數字顯示，本港在5月時疫情控制方面最新成績不俗，月內每10萬人口中確診個案減至4宗，確診死亡率為1%，而最新檢測陽性比率亦降至0%。

不過，本港在疫苗接種率方面表現較差，接種率雖然已由4月的8.3%，上升至14.30%，但較大多數地區低，在53個地區中排在第30位。

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抗疫韌性排名亦比較各地經濟活動的受影響程度，本港社交經濟活動受影響程度稍有緩和但仍然較高；2021年經濟增長預測雖由4.2%微升至4.5%，僅排在中游。本港在社區流動性進一步恢復，社區人流僅較疫情前水平下跌9.3%。

台爆疫情排名急跌 內地升3位超本港

比較各地，亞洲地區排名浮動較大，近日爆發本土疫情的台灣，排名較上月急跌10位，至第15位。台灣月內每10萬人口中確診個案增至12宗，最新檢測陽性比率達1.7%。而值得留意的是，台灣在疫苗採購上一直面臨困難，導致疫苗接種速度緩慢，彭博數字顯示，台灣截至5月24日的疫苗接種率僅為0.6%。

另一邊廂，內地排名則上升3位至第9位，超越本港。疫苗接種方面，內地最新接種率為17.8%，較上月的7.7%急升10個百分點，進展較為明顯。上月排首位的新加坡，亦因疫情升溫、防疫措施影響經濟活動而被新西蘭搶走榜首之位。

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