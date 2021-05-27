台灣疫情｜柯文哲：民進黨要講清楚什麼時有疫苗　台北或自謀生路

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-27 18:47

台北市長柯文哲當地時間5月27日表示，疫苗議題，不要意氣之爭、不要政治操作、不要為了面子，畢竟老百姓生命才是第一考量，台北市會盡量配合，但蔡政府要講清楚「到底什麼時候會有疫苗」，如果真的不行那當然只能自謀生路，「所以中央（民進黨政府）要講清楚，到底你的計畫是什麼」。 柯文哲5月27日主持「台北市流行疫情指揮中心記者會」，他表示，從目前的新增案例，疫情似有趨緩，確診者增長趨勢平穩，代表在自動自發地封城下，台灣的確診案例沒有像印度或2020年的歐美國家「爆發後飆上去」，而這個嚴厲的管制措施要看到效果，可能還需要兩個禮拜的時間，呼籲所有民眾配合政府的管制措施，且不是不出門，是不要羣聚，若都待在家，但找一堆人打麻將吃飯，還是會有問題。

柯文哲表示，疫苗議題，不要意氣之爭、不要政治操作、不要為了面子，畢竟老百姓生命才是第一考量。（台北市政府）

針對蔡英文稱疫苗「由中央（民進黨政府）統一購買與分配」，柯文哲説，他沒有意見，但重點是要多久，他估計，如果全民繼續配合政府防治疫情，要看到確診病例下降，可能還要一兩個禮拜的時間，「坦白講，我們能夠這樣撐住已經很了不起了」，台灣沒有出現如印度般的慘狀，是因為有高素質的民眾，才能穩控疫情。

柯文哲並稱，台灣不是「極權國家」可以硬封城，雖然會做相關的作戰演習，但要到硬封城是很不得已的事情，「失控沒辦法才用這招」，而解決疫情的另一個辦法就是儘快打疫苗。他呼籲，疫苗議題不要意氣之爭，不要政治操作，也不要為了面子，因為老百姓生命才是第一考量，台北市會盡量與中央（民進黨政府）合作，但中央（民進黨政府）要講清楚到底什麼時候會有疫苗，真的不行，那台北市只能自謀生路。

被問及台北市如何自謀生路？柯文哲説，台北市要買疫苗的話，會開一個開口合約，如2020年新冠疫情發生時，台北市就有開口合約買口罩，明定多少數量跟價錢，請相關廠商在世界找貨，若北市要買疫苗，也會通過開口合約，請相關代理商去申請，送台灣食藥署審查。

柯文哲也對台灣目前的生技戰略提出看法，他認為台灣的「國產疫苗」要不要發展，是見仁見智的問題，沒有一定的對錯，但如果是他的話，會採用韓國戰略，由代工做起，因為代工是台灣的強項，不去和其他人搶專利權、發明自己新產品，而是去找國際大廠代工，因為這些大廠才有能力拿到全世界的發行權。柯文哲認為台灣要做自己的品牌，會很吃力，「所以才會講，為何要把國運賭在這個上面」，當然「國家」有他的考量，他不認為這之中有對錯問題。