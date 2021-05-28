台灣疫情｜蘇貞昌拍板家庭防疫補貼　每名中小學生獲新台幣1萬元

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-28 14:06

台灣新冠肺炎疫情嚴峻下，社會經濟活動受重創。 行政院長蘇貞昌在周五（28日）早上召開防疫紓困會議，其中有討論提供家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金。 台媒引述知情人士透露，目前初步擬定每人可獲補助1萬元（新台幣．下同），約有250萬人受惠，預算約250億元，盼獲立法院支持。

據行政院發言人羅秉成介紹，為因應疫情發展影響，防疫紓困會議討論「孩童家庭防疫補貼」，他引述蘇貞昌在會議中表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。

針對「孩童家庭防疫補貼」，行政院長蘇貞昌拍板酌予一次性定額現金補貼。（中央社）

羅秉成指，蘇貞昌隨後即與民進黨立法院黨團總召柯建銘等會商紓困特別條例修法、孩童家庭防疫補貼相關議題，爭取立法院支持本會期通過修法。

蘇貞昌當天中午在社交平台則發文指出，已請各部會盤點去年實施紓困時所遇到的種種問題，加強前置準備，只要去年符合資格、已有資料的紓困對象，政府會在最短時間將補貼直接匯入帳戶 ，並即時通知。針對新申請者，也會做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸、減少行政負擔。

《中央社》引述知情人士指，蘇貞昌會議中拍板，一次性定額現金補貼金額預計為每位孩童1萬元，而經過初步估算，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右，整體預算約250億元，已經獲民進黨立院黨團初步支持。

（綜合報道）