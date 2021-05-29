台灣疫情｜雙北會否封城？柯文哲將「閉門兵推」侯友宜曝管制規則

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-29 11:32

台灣的新冠肺炎疫情持續，根據衛福部統計，台北及新北的病例佔全台87%，成為重災區。 若疫情持續擴大，外界關注「雙北」下一步會否「封城」。據台媒報道，台北市柯文哲已準備在明天（30日）進行內部升至四級警戒的「閉門兵推」；而新北市長侯友宜則透露，他目前所啟動的熱區防疫就是為未來升級做實戰演練，只要中央一下令就能立刻應變。

根據指揮中心之前公布的疫情警戒標準，若連續14天、平均每天新增100宗本土案例，且一半以上感染源不明，將進入第四階段封城規劃。

柯文哲已準備在5月30日進行內部升至四級警戒的「閉門兵推」。（中央社）

柯文哲5月27日曾透過Facebook表示，雖然現在每天有幾百例新增病例，但從趨勢來看，至少維持平穩，沒有向上飆升，這代表雙北在進入半封城狀態後，相當程度拖住了病毒的散播，沒讓疫情失控。

不過，柯文哲在昨日（28日）的防疫記者會上也特別指出，「每天幾百例個案我都沒想到，但好在台北市有撐住，沒有搞到跟印度一樣，不是說一定要封城，但局面很緊繃，我們還是想一下一年來的經歷，如果萬一不行時，還是會做一個精進計劃。」

報道指，柯文哲的精進計劃指的就是第四級警戒的封城兵推。另據北市府幕僚透露，內部兵推預計明日實施，預先模擬包括公共運輸如公車、捷運等管制，將邀集北市各局處、專家，但因為是內部研擬，並不會管制交通、不會限制人車進出、不影響市民生活。

台灣民眾在新北市中和篩檢站。（中新社）

至於雙北是否共同執行封城計劃，侯友宜說，新北去年兵推完後，他就曾拜訪柯文哲、桃園市長鄭文燦、宜蘭市長林姿妙、基隆長林右昌。他指出，高度管制不只新北的事情，一定是鄰近縣市、區域聯防的概念，但是區域聯防也要中央下令。

依照新北去年4月就曾經實施「4級警戒」管制的兵推內容，主要規則包括，全市市民禁足21天、需依身分證字號尾數外出、每周僅能外出採買物資3次，可以步行、騎單車或開車前往，但不得搭乘大眾運輸工具或計程車。

在大眾交通運輸規範方面，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車將會減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。

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（ETtoday新聞雲）