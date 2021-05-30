台灣疫情｜台北市舉行「四級警戒兵推」　柯文哲：危機迫在眼前

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-30 11:05

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，隨着確診人數不斷上升，升級「第四级警戒」的可能性也愈来愈高。 因應或將升級為第四級警戒，台北市於今日（30日）實施擴大管制的兵推演練，演練的4大重點包括交通管制、民生物資配給、醫療量能擴充、弱勢民眾關懷。

為了因應進一步疫情發展，台北市進行內部四級警戒兵推，台北市聯合醫院副總院長璩大成表示內容大致可分為4大重點，第一點為交通管制範圍、方法及程度，第二點為隨著交通管制，民生物資的配給方法，第三點為隨著疫情升溫，醫療量能如何擴充以及配套資源，第四點為弱勢民眾的關懷、心理建設，包括消防及停課的配套措施也會一起演練。

市長柯文哲表示，雖然北市疫情有稍加控制，不過各地都有感染源的狀況下，疫情隨時可能燒起來，因此結合一年來的經驗，加上這兩週的實戰，將第四級兵推再檢討一遍，找出各方面可以精進的地方，「並不是說台灣疫情變差，只是危險比較迫在眼前。」

同樣屬疫情重災區的新北市方面，市長侯友宜也在29日的記者會中公布四級警戒的六大執行措施，包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間。

（TVBS）