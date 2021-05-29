台灣疫情｜缺德YouTuber宣稱要「淨化」　酒精水球亂掟無罩露宿者

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-29 21:02

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例不斷增加，全國也進入第三級警戒，民眾外出必須全程戴口罩，違者將直接開罰。不過有YouTuber為了勸導民眾戴口罩走上街頭，表示只要不配合，就會用水球砸人，極端手法讓網友相當不認同。

YouTuber團體「大麻煩」25日上傳一支以「新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意！」為題的影片，影片內容拍攝他們走上街頭，尋找沒戴口罩的路人，會先勸導發口罩給他們，如果不聽者，就會用「自製酒精水球」往他們周圍砸，達成「淨化」任務……

稱要用「正義水球」助台灣防疫 反遭網民怒罵「會失明吧」、「欺凌露宿者」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片中，前面民眾皆配合戴上口罩，不過到了西門町時，有一名街友阿伯拒絕好意，因此他們直接朝阿伯周圍砸酒精水球，還噴大量酒精，讓大家看了很生氣。對此臉書專頁脫北者冰狼也發文表示：「他們在做的時候，肯定是不明白大量75％酒精噴到眼睛極有可能導致眼睛失明吧，也不知道他們真覺得自己是『防疫小尖兵』，還是美其名拿著防疫的大旗來欺負弱勢族群洗流量，但對我來說，這些人就是防疫法西斯的紅衛兵而已，我並不覺得他們這樣做是為了社會的良善。」

網友看到影片也相當生氣，「看不懂耶……疫情嚴重又在台北市到處跑做這種事，政府都說沒事不要出門了 ，水球裡的酒精含量那麼低基本也沒什麼用了」、「叫警察就好，何必欺負人，為了拍片貶低霸凌街友，只是讓你們顯得很8+9屁孩，而且你們自己也是趴趴走，要不要丟一下自己」、「我覺得你們沒事在外面趴趴走是最壞的示範，看到別人沒戴口罩提醒是幫忙防疫，但刻意出門去糾察別人，根本是批鬥吧」、「借題欺負街友，比沒帶口罩還要惡劣」、「勸導很好，但丟水球就過了頭」。

大麻煩事後也在自己粉絲專頁回應，拍攝影片的理念只是要說沒有什麼比戴口罩重要之外，讓大家看看台北街頭有多危險，真的要拜託大家戴口罩，另外也澄清影片中垃圾都有撿，不是在針對遊民，沒有直接砸人，水球中也並非完全是酒精，都有給予乾淨的口罩，謝指教。

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