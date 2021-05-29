台灣疫情｜郭台銘將申購500萬劑復必泰疫苗　強調非中國製疫苗

撰文： 陳舜協 葉琪 最後更新日期： 2021-05-29 21:00

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，坊間早前傳出鴻海集團創辦人郭台銘早前伸出援手，購買1000萬劑上海復星代理的德國BioNTech（復必泰）疫苗，供台灣政府應急。 郭台銘周六（29日）在社交平台上發文證實，其創辦的永齡基金會申購500萬劑復必泰疫苗，在德國生產並空運直抵台灣。

郭台銘稱將會申購500萬劑復必泰疫苗，在德國生產並空運直抵台灣。（中央社）

郭台銘指，永齡基金會會委託合格廠商向台灣中央流行疫情指揮中心提出申請，並「抗疫工作是同島一命」，澄清個人及基金會的初衷是助人助己，不涉入任何政黨或政治人物糾葛，「希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉」。郭台銘強調，「任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，均與本人及永齡無關」，呼籲勿作其他臆想。

對於申購復必泰疫苗的細節，郭台銘表示基金會預計申購500萬劑，並且會是德國生產、包裝，未來若經核准進口就會從德國空運直抵，不會有任何代理、分裝的模糊空間。郭台銘稱，外界勿將復必泰疫苗與中國製疫苗混為一談，「在台灣法令的要求下，是無法進口中國製制疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗」。

（綜合報道）