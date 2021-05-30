台灣疫情｜可自行採購新冠疫苗？　台方：須由政府簽約並安排接種

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-30 13:15

台灣疫情嚴峻，新冠疫苗供應緊張，不少宗教團體希望捐贈疫苗，台灣企業、地方政府都表達自行採購疫苗意願。中央流行指揮中心發言人莊人祥昨日（29日）表示，捐贈、採購都可以，但任何要進口台灣的疫苗，只能由政府代表簽約並安排接種。

莊人祥表示，任何單位若要捐贈或採購疫苗，都必須透過代理商或藥商先處理繁雜的前期工作，包括提出計劃書、取得原廠授權書等文件，並轉介給政府簽約。若為外界捐贈的疫苗，簽完合約後，指揮中心會統籌分配供民眾接種；若有希望指定接種對象，也會協助安排。若為企業、地方政府購買的疫苗，會向採購單位收取疫苗、冷鏈、儲存等相關衍生費用，再將採購的疫苗分配給採購單位安排接種。

指揮中心昨日發布新聞稿，重申疫苗採購兩大原則，包括疫苗須由政府出面與原廠簽約採購，以及疫苗須由政府統籌分配執行。

指揮中心指出，疫苗採購使用涉及安全、法律責任與接種部署等三大層面。在安全方面，由於新冠肺炎是全球重大流行疾病，疫苗涉及嚴謹的緊急授權程序、供應配送等相對嚴格的技術要求，因此必須由政府依權責與專業統籌辦理。

在法律責任方面，根據《傳染病防治法》，傳染病防治政策及計畫含「預防接種」均是中央主管機關權責；《藥事法》規定，僅中央主管機關具備核准製造或輸入緊急疫苗藥物的權限。再者，疫苗的購買與接種涉及嚴格的供貨、冷鏈以及專業人力、物力的規劃部署，因此必須配合整體防疫策略統籌處理及接種。

（中央社）