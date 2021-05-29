台灣疫情｜批政府6千億紓困不如速買疫苗　柯文哲：600億就能解決

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-29 17:58

台灣的新冠肺炎疫情肆虐，連續兩周單日新增本土個案破百，單日死亡人數也不斷創出新高。外界關注重災區「雙北」地區會否封城，台北市長柯文哲周六（29日）在記者會上提到，台北市疫情已稍微控制住，但因到處都還是有感染的案例，民眾若放鬆很有可能讓疫情一發不可收拾。 對於政府今年要花6300億（新台幣．下同）紓困，柯文哲批評稱，「該解決的不解決，綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心。」他認為，不如抽十分之一、600億買疫苗，問題就能解決。

台灣疫情嚴峻，台北街頭可見救護車接送就醫民眾。（中央社）

柯文哲表示，台灣以前是「半鎖國戰術」，相當有效率把病毒擋在外面，就算有幾個突破也能「消滅」掉，但現在病毒已經侵入台灣，特別是變種病毒，一放鬆馬上就燒起來。

他又指，全世界打了18億劑疫苗，表示疫苗已經成熟，「台灣不是沒錢買，與其去年紓困花幾千億，今年要花6300億，抽十分之一、抽600億買疫苗，問題就解決。」柯文哲希望政府「不要老是想做奇奇怪怪的事情」，「不要為了面子、意識形態、意氣之爭，要考慮的是台灣人民生命。」

首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗5月28日下午抵台。（中央社）

柯文哲指出，從確診數字上看，未來幾天死亡人數會上升，但從快篩上看，台北市疫情有一定程度上控制，但一放鬆馬上會上升，「東京的例子就很清楚，疫苗才是解決方案。」他認為，應想辦法讓有國際認證的疫苗給台灣民眾接種。

（聯合新聞網／綜合報道）