台灣疫情｜台北現打針人龍　「繞醫院一圈」長達700米

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-30 14:42

台北市聯合醫院陽明院區今日（30日）早上出現排隊打阿斯利康疫苗的人龍，有醫生在Facebook上表示，排隊民眾繞醫院一圈，還排到對面的小學，粗略估計排隊施打人龍長達約700米。 有醫護人員指出，台北市衛生局昨天（29日）臨時才通知清潔工等須全面施打疫苗，面對大量湧進醫院施打疫苗人潮，頓時間有些錯愕。

台北市聯合醫院陽明院區今日（30日）早上出現排隊打阿斯利康疫苗的人龍。（《聯合報》）

台媒《聯合報》報道指，根據「全國環保公務機關總工會」發布的訊息，台北市聯合醫院陽明院區、中興院區、忠孝院區對面成德區區民活動中心，今日分成早上9至12時、下午2至5時等2個時段，協助警員及環保局外勤收運垃圾人員施打疫苗，每個時段總計有400至600人不等。

一名台北市聯合醫院的醫護人員抱怨，醫護人手緊張，所有醫護人員忙得天昏地暗，沒想到衛生局29日早上臨時通知環保清潔人員須全面施打疫苗，昨日下午2時就湧入大量排隊民眾。醫院是最後才知道，讓醫護人員有些錯愕、手忙腳亂。

台北市衛生局專委歐佳齡表示，中央配發疫苗下來後，按照原本的規劃施打速度太慢，但部分尚未施打疫苗的前線工作人員需要前往疫區，因此昨天才會通知台北市聯合醫院，要求各院區協助前線人員施打疫苗，加快接種速度。

歐佳齡指出，平時疫苗施打有固定的門診及人數限制，但前線工作人員數量太多，若依照門診規定施打，恐會來不及，因此才會想利用假日醫院沒有門診的時候施打疫苗。歐佳齡又承認，訊息通知確實慢了一點，才會造成醫護人員手忙腳亂，但防疫期間訊息變化萬千，政策隨時也可能有變動，只能請大家多加諒解。