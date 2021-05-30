台灣疫情｜死者破百　台北醫護爆醫院慘況：曾有14名患者無法住院

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-30 16:00

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（30日）召開記者會，宣布共新增355宗本土個案，其中本土個案有266宗屬於當天通報，89宗屬於「校正回歸」，並有11宗死亡個案。台灣已有累計110人因新冠肺炎病逝。 台北市醫師職業工會昨日（29日）發布求救聲明，呼籲政府重視台北市聯合醫院仁愛院區確診病患過多問題，表示過去一周最嚴重時甚至曾有14名確診病患在急診待床無法住院。

台北市醫師職業工會指出，聯合醫院仁愛院區到了昨日已收治共65名患者，其中24名需要使用呼吸器，24名中更有13名因深切治療部已滿，只能在普通病房治療，當中更有一些有洗腎需求等其他極重症個案無法入住深切治療部。

工會又指，該院在上周最嚴重時，甚至曾有14名確診病患在急診待床無法住院，其中7名需額外供氧，3名急需插管住院或轉院。

此外，工會又指，該院在5月15日時主要由5名呼吸器照顧經驗豐富的護士負責輪值專責病房的照顧，但29日已擴大到62名護士負責輪值，其中只有8名護士具呼吸器照顧的足夠經驗。

台北市聯合醫院回應稱，台北市醫療資源確實吃緊，聯合醫院因應疫情啟動得較早、動員最快，因此收治病人較多，目前透過衛生局支援跨區整合，成立衛生局、醫學中心以及聯醫通訊群組，針對台北市醫學中心及聯合醫院的重要核心主管做病人分流的平台，已陸續把病人轉出去，讓病患能上轉分流至醫學中心治療。