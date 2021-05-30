台灣疫情｜柯文哲：台北疫情已受控　維持目前防疫直至7成人打針

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-30 17:38

台北市長柯文哲今日（30日）表示，台北經過兩周嚴格自主封城後，疫情已經控制住，且6月起開始全台北市專責病房與專責防疫旅館將共有3100個床位可以收治確診者，醫療體系已整備完成。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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柯文哲表示，從一開始疫情最嚴重的萬華地區來看，昨天（29日）快篩站只有489人來篩檢，陽性率明顯減少至3.9%，代表萬華的疫情有控制住，但各行政區開始有病例出現。

柯文哲又說，不管從中央統計數字或各個篩檢站的陽性率去看，疫情看起來是往好的方面發展，下周起全台北市專責病房將達到1300個床位、收容快篩陽性的專責防疫旅館則有1800個床位，共有約3100個床位可以收治確診者。

柯文哲指，昨天已經沒有出現急診過量、救護車在急診被擋住的狀況，他強調醫院量能與專責防疫旅館的建置狀況大致完備，不會再出現醫院塞爆的情形。

維持目前防疫管控直至7成人打完疫苗

此外，柯文哲昨日表示，雖然疫情稍見控制，但只要稍一放鬆，「隨時可能燒起來」。他建議維持目前的防疫管控，直到7成的人打完疫苗。

他指出，全世界很多國家都有類似經驗，在經濟崩潰與疫情爆發之間來回考量，台灣比其他國家運氣好，撐到現在有疫苗了，疫苗才是終極解決方案。