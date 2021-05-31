台灣疫情｜陳時中：升三級警戒兩周Rt值15降到1　本土疫情已趨緩

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-31 16:11

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（31日）召開記者會，宣布共新增347宗本土個案，其中本土個案有274宗屬於當天通報，73宗屬於「校正回歸」，至於境外輸入有4宗，並有15宗死亡個案。 指揮中心指揮官陳時中則表示，這波本土疫情已經趨緩，目前疫情朝向可控範圍前進，是比較好的情況。

陳時中指，Rt值從最高達15，經過雙北升三級警戒以及全台提升到三級警戒後，現已降低至1.02。（中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中表示，校正回歸案件數已慢慢縮減下來，隔離效率就會變高。陳時中又指，到5月30日Rt值（人群中每個感染病例導致繼發病例的有效數量）是1.02，最高時是5月13至15日左右，Rt值高達15。經過雙北在5月15日升三級警戒以及全台於5月19日提升到三級警戒後，Rt值已經下降到1。未來兩周要積極維持這些作為，希望把Rt值降到1以下。

陳時中又說，目前具體戰略方向是不斷滾動檢討三級警戒相關措施，希望發病到隔離的時間能縮短，縮越多疫情控制越好。

此外，為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。