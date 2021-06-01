台灣疫情｜新北確診者持刀傷害3名醫護　一人手部韌帶被割斷

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-01 20:24

在台灣，新北市雙和醫院發生持刀傷人案件。一名新冠肺炎確診患者疑因在隔離治療期間情緒不穩定，持刀傷害3名醫護，造成3人手部、腹部有多處傷痕，其中一人的手部韌帶更是被割斷。目前，警方已對疑犯暫時代為戒護。

62歲洪姓男子，在雙和醫院隔離治療期間，持刀傷害3名醫護。（Google Map）

事發於周一（5月31日）上午7時許，確診新冠肺炎的62歲洪姓男子，在雙和醫院隔離治療期間，疑因不滿遭到院方隔離，竟持刀揮砍、欲衝出病房，導致3名醫護受傷，傷勢嚴重。案發後，警方即時趕赴現場將疑犯制伏。

據雙和醫院醫護透露，最先遭到攻擊的醫護身上有多處刀傷，且右手韌帶被割斷。而另2名醫護聽聞尖叫聲後趕往查看狀況，卻也不幸被疑犯砍傷。有醫護表示，「傷者剛出社會工作沒幾年，右手就這樣被一個垃圾給毀了，未來該怎麼回到職場工作。」

警方經調查後表示，3名受傷醫護分別是，23歲施女腹部受傷，25歲陳女胸部、右手受傷，27歲蔡女腹部受傷。案發後，3名傷者被送往急診治療。

據了解，疑犯因確診新冠肺炎，於上周五（5月28日），被收治在雙和醫院11樓的負壓隔離病房，其在住院期間情緒不穩、時常大吵大鬧。檢方表示，因病房現場無法架設監視設備，故無法對疑犯進行審訊，將待其康復或達到可以出院程度，再依法做後續處置。目前，疑犯已由警方暫時代為戒護。

對此，流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不容許醫護人員受到暴力，對此嚴厲譴責，並會立即做出明確處置。他還呼籲，全民要互相體諒，尊重第一線醫護人員。

（中央社/風傳媒）