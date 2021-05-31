台灣疫情︱蔡英文：自產疫苗是戰略優先目標　無炒股問題

撰文： 林仕祥 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-31 20:52

台灣總統蔡英文5月31日臨時以Facebook直播發表談話，針對近來的台產疫苗爭議，她表示，以現在國際疫苗的供給情況，若台灣沒有自己的供給能力，就會處處受制於人，擁有自產疫苗是戰略優先目標。 她強調絕不會因爭取自產就犧牲對疫苗品質和安全性的要求。至於外界質疑有人藉由台產疫苗炒股，她表示「相關的財產申報資料都是公開透明的，大家可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題」。

蔡英文針對疫情、疫苗等防疫政策，在Facebook上回應外界的疑問。就疫情部分，蔡英文説，這兩天的資料顯示，「現在這個階段的疫情已經趨緩，但仍然充滿挑戰」，政府現階段的目標，就是要持續降低每天的確診案例，也要降低對於生活及經濟的衝擊，呼籲民眾沒必要不要出門、避免群聚，並依照台灣疫情指揮中心的指引，保障所有人的安全。

談及疫苗問題，蔡英文表示，這段期間，國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場的供需，有很大的落差，供貨也相當緊張，目前各國政府都窮盡能力，希望能以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此。包括她在內，台灣政府各部門每天緊盯、催促下訂的近2,000萬劑國外疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，讓台灣民眾才能夠早一天施打。

蔡英文感謝近來很多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙找外地的疫苗供給，「政府也會積極的來協助」，和民間一起努力爭取更多疫苗，並確保疫苗的來源可靠安全，「絕對沒有阻擋的問題」。

她提及，近來有些人對於台灣自產疫苗政策提出質疑，她要強調，以現在國際疫苗的供給情況，如果台灣沒有自己的供給能力，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡而受到影響，因此擁有自己可以供應的疫苗是戰略優先項目，也是世界許多主要國家正在全力衝刺的目標。

蔡英文説，疫苗的研發製造過程很嚴謹，有很多台灣一流的專家都參與其中，疫苗是要打入人的身體，安全、有效是最重要的先決條件，絕對不會因為要爭取自產，就犧牲對於疫苗品質和安全性的要求，政府一定會依照國際科學標準，嚴格把關。

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至於有人質疑的炒股、不當利益的問題，蔡英文嚴正聲明，「相關的財產申報資料都是公開透明的，大家可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題」。她指出，如果有人提出具體的指控，歡迎提出證據，一定會依法嚴查，絕對不會容許政府決策公信力遭受挑戰；如果沒有證據，也不應該用捕風捉影的方式，抹煞許多專家投入研發疫苗的努力。

蔡英文預告，接下來台灣將會進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率地進行，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源。 同時政府已經在做預約系統的設計，目前這個系統正在測試的階段，測試完成後，很快就會上線使用。