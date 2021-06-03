台灣疫情｜台行政院拍板擴大紓困4.0　約60萬人可領補助

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-03 09:51

台灣新冠肺炎持續，衝擊多個行業。行政院長蘇貞昌周三（2日）拍板，再擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定僱主者投保薪資在2.4萬元（新台幣．下同，約6730港元）以下的一律補助3萬元（約8415港元），投保薪資在在2.4萬元以上的亦會納入紓困對象，共惠及約60萬人。

據行政院官員介紹，紓困4.0將延續對自營業者、無一定僱主者的現金紓困，但範圍有所擴大，第1類是延續去年標準，投保薪資在2.4萬元以下，但去年沒投保任何保險，或不在去年紓困範圍、今年才開始工作的自營業者等約10多萬人，將一律每人可領3萬元紓困金。第2類則是投保薪資在2.4萬元以上的自營業者、無一定僱主者，包括攤商等，他們去年原本受限於資格較嚴而無法領取補助，惟蘇貞昌已裁示放寬，每人紓困補助將低於3萬元。

此外，行政院預計周四（3日）通過紓困4.0特別預算案，將送請立法院審議。官員指，今次總預算規模約2600億元（約728.5億港元），當中包括家庭防疫補貼新增約250億元（約70億港元）經費，以及對自營業者、無一定僱主者的補貼預算等。至於行政院發言人羅秉成日前已表示，除新增的孩童家庭防疫補貼預計於6月15日起發放外，其他的紓困措施，凡合資格並既有帳戶者，原則上都會自6月4日起統一發放或受理。

（中央社）