六四32｜蔡英文：台灣人永遠不會忘記歷史上的這一天

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-04 17:15

蔡英文於6月4日在Facebook表示，懷抱着相同信念的人們，更要互相扶持，她永遠不會忘記32年前的這一天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友，「相信所有以自由民主為傲的台灣人，永遠不會忘記歷史上的這一天，會更緊緊堅守信念，不因風雨而動搖」。

六四事件32年，蔡英文表示，相信所有以自由民主為傲的台灣人，永遠不會忘記歷史上的這一天，會更緊緊堅守信念，不因風雨而動搖。（Facebook@蔡英文）

蔡英文也提及，6月4日這一天，來自日本的疫苗即將抵達台灣，台灣感謝從同樣堅持自由民主價值的夥伴手中，得到了及時的援助，讓民主的台灣對民主更有信心。

台灣副總統賴清德也於臉書表示，「患難見真情，感謝來自日本的124萬劑疫苗」，他説，今天是六四事件32周年，而同屬印太民主陣營的好朋友日本，在今天用實際行動支持民主夥伴台灣。

賴清德表示，「患難見真情，感謝來自日本的124萬劑疫苗」，今天是六四事件32周年，而同屬印太民主陣營的好朋友日本，在今天用實際行動支持民主夥伴台灣。（Facebook@賴清德）

賴清德附和蔡英文的論調，強調「不會忘記在天安門廣場前為爭自由而犧牲的年輕朋友，持續深化民主與全球民主陣營堅定站在一起，絕對是正確的方向」。他指出，日本對台灣的深厚情誼，台灣珍惜且感動，越在艱困時期，越要相互扶持，如知名動漫《鬼滅之刃》中所言：「如果是以強大的羈絆鏈接著，就能聞到信賴的氣味」，台日是真正信賴的好友。賴清德另於推特Twitter指稱，「道德和勇氣的寶貴榜樣是我們必須遵循的光，六四精神永遠不會消亡」。