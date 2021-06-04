六四32｜保安局聲明：不得到維園參與非法集結　警將果斷行動執法

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-04 16:38

六四事件踏入32周年，警方今午（4日）2時起引用《公安條例》，維園足球場及中央草坪，以及由高士威道進入維園通道和來往中央圖書館與高士威道的天橋。保安局下午4時再發聲明，提醒市民不得到維園參與未經批准集結，重申警方會採取果斷行動，嚴肅依法處理，若市民逗留在被封鎖的維園一帶，最高可被判監1年，在其他地方參與非經批准公眾活動亦同屬非法集結，最高亦可被判監5年。

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保安局下午4時發聲明，指警方已引用《公安條例》（第245章）第17（4）條封閉維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場及通往該等地方的通道，禁止公眾人士進入，強調巿民必須遵守，否則違法。

保安局重申，任何人不得參與、宣傳或公布任何未經批准集結，警告市民切勿以身試法，若有人嘗試挑戰法律，包括《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會採取果斷行動，嚴肅依法處理。

警方引用《公安條例》17（4）條作出維園封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。（警方圖片）

聲明引述《公安條例》第17（4）條解釋警方若有理由相信公眾集會相當可能會在違反《公安條例》，阻截和封閉通往該公眾地方及其鄰近的其他公眾地方的通道，以阻止有關公眾集會的進行；《公安條例》第17A條亦訂明，任何人未經准許，明知而進入或逗留在已根據第17（4）條封閉通道以禁止其進入的公眾地方，即屬犯罪，最高可被判監1年。

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聲明又指，警方早前已根據《公安條例》禁止有團體在維多利亞公園舉行集會，上訴委員會聆訊後亦決定維持警方的決定，因此有關集會屬未經批准集結。若任何人參與於其他地方舉行的未獲得批准的公眾活動，同屬參與未經批准集結。最高可判處監禁5年。

市民：又唔係殺人 都要用幾千人去佈防

身穿黑衣的林先生專程由離島到維園，他指，支聯會集會已不獲批，泛民團體都呼籲市民自行悼念，不認為今日有安全風險，直言警方圍封維園「無謂」，「每個人嚟公園行下都可以㗎，唔一定吹雞先嚟，有咩危險呢？」他直言：「咁樣打壓唔會阻止到人心。」他指，國安法實施後，整個香港已改變，六四悼念活動及異見者被打壓，坦言會有無力感，但不會忘記六四歷史，「唔好畀嘢遺忘，要一代代薪火相傳。」

有身穿黑衣的周先生及黃小姐也特意由新界前來維園悼念六四。對於身穿黑衫及叫口號被指有機會違法，二人稱，無懼身穿黑衫，「黑衫好普通顏色，唔需要大驚小怪。」黃小姐指，六四集會已被禁止，認為警方圍封維園不必要。周先生指，「想親身睇吓有幾無聊，又唔係殺人，都要用幾千人去佈防。」