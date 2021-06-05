大S回應「漢奸論」稱不予置評　杜汶澤嘲汪小菲曾剝蝦才是漢奸

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-05 13:11

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，適逢一名台灣居民近日持核酸陽性報告，由台北飛抵廈門後確診，引來大陸國台辦質疑台方防疫環節出現漏洞。台灣藝人徐熙媛（大S）老公汪小菲周六（5日）凌晨在微博就此事炮轟，更一度稱「歷史書裏一定記著這幫漢奸」，引起爭議。事後，大S和汪小菲驚傳婚變，對於汪的言行，大S表示不予置評。

據早前報道，汪小菲在微博帖文中評論「台灣核酸陽性居民飛抵廈門」一事時，稱「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去。」他還說，按他北京人的話，「歷史書裏一定記著這幫漢奸。」但最後一句經過編輯後，如今已改為「歷史書裏一定記這一筆 」。而對於家人在台北打不到疫苗，他痛批「太無恥，太低級了」。此外，汪還感嘆大陸內需一切繁榮，而台灣卻是一片慘淡；又向台北的酒店同事喊話稱「如果幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍」。

事件在台灣引起爭議之際，大S和汪小菲卻驚傳婚變。大S表示，已經在辦離婚手續，對汪的言行不予置評。不過，汪小菲回應新浪財經時，卻就婚變報道稱「我不知情」。汪中午再發文稱：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」

杜汶澤在Facebook發帖反諷汪小菲的言論。（杜汶澤Facebook）

另外，居台香港藝人杜汶澤早上透過Facebook發帖反諷汪小菲的言論，稱：「幫台灣女人剝蝦的中國人會不會才是漢奸呢？」帖文引來不少網民留言回應，當中有人指出記得武漢封城時，正正是汪小菲自己老婆（大S）從台灣寄口罩給大陸，對此杜汶澤回應稱「這就是差距」。