台灣疫情｜端午假恐再爆疫　民宿業者自費豎看板「金句」勸退遊客

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-04 18:20

端午連假將至，屏東縣滿州一位民宿業者憂心民眾鬆懈戒心出遊，造成疫情，3日下午自搖腰包，花2萬元租下進入恆春、墾丁的台26線路旁空地、竪立「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣！」「你怎麼好意思出來玩？」的大看板，道德勸說民眾不要來玩，引發熱議。

疫情嚴峻，恆春半島旅宿業者多半自主性歇業配合防疫，不接遊客，但端午連假到，恆春半島旅遊、觀光業者仍然擔心有民眾鬆懈出遊，滿州一位民宿業者因此自搖腰包，租下恆春鎮台26線路旁的空地，豎立「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣！」「你怎麼好意思出來玩？」的大看板，勸民眾不要外出旅遊，杜絕疫情。

屏東縣滿州一位民宿業者憂心民眾鬆懈戒心出遊，造成疫情，3日下午自搖腰包，花2萬元租下進入恆春、墾丁的台26線路旁空地、竪立「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣！」「你怎麼好意思出來玩？」的大看板。（ETtoday授權使用）

該業者表示，疫情前他的住房率8成以上，這次因應嚴峻疫情自主停業不接客人，雖然「這段期間經濟壓力很大」，但「觀光是永續事業，如果這時不忍耐，一旦形成防疫破口，恐怕就來不及了」。

他說，夏天是恆春半島旅遊旺季，但基於防疫，多數旅宿餐飲業都自主停業防疫，但有少數業者冒險接客，如有個「萬一」，恆春半島偏鄉醫療恐難支撐，整個觀光旅遊業崩盤，恐不是短時間就能復原，因此呼籲在地觀光旅宿同業一同響應。

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