台灣疫情｜致死率升至2.4%超越全球水平　指揮中心：不能簡單對比

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-06 17:51

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心周日（6日）公布新增36宗死亡個案，致死率升至約2.4%，超越全球水平。 指揮中心表示，此波台灣疫情致死率略高於全球，因患者以高齡、有潛在慢性病者居多，不能簡單對比，目前已加強藥物與疫苗措施，盼降低致死率。

據中央社報道，台灣衛福部疾管署統計，截至6日上午9時全球致死率2.16%，但自5月15日雙北疫情警戒升第3級以來，截至今日，台灣的致死率已達約2.4%。

台灣昨日（5日）通報的新增死亡個案為37宗，至昨日為止，致死率為約2%。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，死亡較多是多重因素造成，且全球整體疫情涵蓋各年齡層，科學上不能完全比較。

他指出，過去台灣確診者以年輕人居多，因此致死率非常低，但此波疫情確診者以中高齡族群占比高，且幾乎都有慢性潛伏疾病，造成致死率偏高。此外，疫情高峰過後10至14日傳統上就是「死亡高峰階段」，且若出現大量重症病患，醫療承載壓力大，可能造成疫情高峰後死亡較多。

指揮官陳時中表示，將努力讓致死率下降，包含疫苗量足夠時，前線醫護防疫人員接種差不多後，會讓高齡者優先接種，另也採購輕中症用藥，也大量儲備瑞德西韋（Remdesivir）用於重症醫療，並召開研討會交流照護心得。