台灣疫情｜金曲獎兩岸入圍歌手合唱抗沙士名曲《手牽手》

撰文： 蔡苡柔 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-08 18:30

台灣原定於6月26日舉行的金曲獎頒獎典禮因疫情嚴峻而宣佈延期，時間地點會再另外發布。而今年入圍金曲獎最佳華語最佳歌手獎項的11位「準」歌王歌后日前則透過線上合唱的方式翻唱2003年台灣的抗SARS名曲《手牽手》，為對抗新冠肺炎疫情的台灣加油，該影片在6月5日由金曲獎官方釋出，迅速引發廣大討論。

《手牽手》由田馥甄、吳青峯、李泉、林俊傑、韋禮安、孫盛希、蛋堡、萬芳、瘦子 E.SO、譚維維和蘇慧倫等金曲入圍歌手一同獻唱。 （Youtube@2021 GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

2002年SARS在廣東爆發，2003年3月台灣有首例境外移入病例，受疫情影響第14屆金曲獎宣布無限期停辦。而後王力宏和陶喆提出創作公益歌曲的構想，在當時金曲獎的製作單位東風衞視的支持下串聯81位歌手一起演唱，集合最後81位歌手同台演唱《手牽手》，畫面振奮人心，該歌曲也成為台灣團結加油時的歌曲。

2021年版本的《手牽手》由金曲獎總顧問陳鎮川統籌、歌手林俊傑監製，在台灣新冠肺炎疫情嚴峻時希望能鼓舞士氣，演唱者則改為金曲獎入圍華語歌王歌后的11位歌手，由於在隔離期間，可以看到每位演唱者不同的居家空間或淡妝素顏的樣子，呈現出與前一版不同的感受，在社群引發許多討論。

近年兩岸關係緊張，影視文化交流也受限，再加上疫情影響合作機會更加縮減。此次金曲獎中國大陸創作歌手李泉以《十日彈》入圍最佳華語歌手獎項，此外，大陸歌手譚維維以專輯《3811》入圍華語歌后，兩人也參與此次的2021版本《手牽手》獻唱，是近期少有的兩岸歌手合作的歌曲，也未見政治標籤和紛爭。

陳奕迅蔡依林抗疫歌曲被出征

去年4月，歌手蔡依林和陳奕迅受雲南廣播電視台邀請獻唱公益歌曲《Fight as One》， MV上線後被網友發現，致敬一線醫護人員的畫面沒有台灣醫護的畫面，卻被插入小孩舉着「感謝中國」的片段，遭網友諷刺該歌曲是「中共的大外宣」，引發輿論沸騰。

蔡依林應邀參與雲南衞視《Fight as one》抗疫歌曲演唱，但音樂視頻中的畫面被指為中共「大外宣」服務。（截圖自Youtube）

其實MV剛剛釋出的時候台灣各大媒體轉發時，報道也偏向正面。蔡依林也在Instagram感性寫下「謝謝仍在各個角落，堅守崗位，守護着你我的前線醫護人員，謝謝你們，fight as one.」陳奕迅同樣也有在微博上轉發MV。但在被港台網友批評是「大外宣」後，許多人跑去檢舉該影片以及在兩人Facebook上留言批評。

回顧2008年發生汶川大地震，香港演藝界錄製歌曲《承諾》並串聯兩岸三地藝人發起「演藝界512關愛行動」為賑災義演。當時香港演藝界人士合唱《承諾》，成龍、孫楠及李宗盛則合唱《真心英雄》，兩岸三地的藝人也一同為四川賑災，這樣的情況或許短期難再看見。