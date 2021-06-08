台灣疫情｜近兩成死者發病3日內病逝　張上淳：擔心病毒株有狀況

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-08 12:17

台灣的新冠肺炎疫情持續，致死率超越全球水平。據中央流行疫情指揮中心統計，台灣這波疫情的死亡個案，多達18%是在發病3天內就病逝。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，擔心是否病毒株有狀況，已加速進行病毒基因序列分析。

台北市在周末假日持續協助第一至三類對象施打新冠疫苗，收到通知的各類人員6日到接種疫苗場所排隊，大家都盡量保持社交距離、戴上防疫裝備。（中央社）

綜合《中央社》等台媒報道，張上淳周一（7日）在疫情記者會上指出，自5月11日至6月2日，200多名死亡個案中，60歲以上佔91.5%，發病到死亡時間介於8到14天者約佔40%，但值得注意的是，有18%死者在發病3天內病逝。

指揮中心先前說明，引起此波疫情的是英國變異株B.1.1.7病毒。張上淳表示，針對部分病患病情容易急轉直下，指揮中心還須進一步探討原因和準備；至於病毒株有沒有發生特殊狀況，他說會持續監測，並請衛福部疾管署昆陽實驗室加速病毒基因序列分析。

張上淳也提到，醫院量能逐漸寬裕，會加速讓需要醫療照護的病患盡快住院，可密集監測病況變化，避免憾事重演。指揮官陳時中則表示，部分患者確實病情變化快，有些突發死亡狀況，確實讓人感到遺憾，希望醫療救護系統能更積極救治患者。