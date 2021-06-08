台灣疫情｜醫護人員以為打咗疫苗就大晒　自私行徑曝光惹網民圍攻

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-08 08:30

台灣疫情嚴峻，醫療體系更屢傳不勝負荷甚至瀕臨「爆煲」的消息，而仍然堅守崗位甚至為多出一分力放棄休假的醫護人員亦被不少人奉為英雄。但假如醫護人員「知法犯法」，以為打了疫苗便可為所欲為也不會被人指責，便大錯特錯了。

網友餅乾（化名）發表於爆怨2公社：「剛剛跟朋友聊天，聽完她的敘述後，她真的很憤怒想抱怨一下……」

家中有80歲長者還亂來 點擊放大瀏覽網友爆料原文👇👇👇

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「她弟弟仗著自己是醫事人員，已經打過疫苗，常會跨縣市去會女友，解釋著說自己壓力太大，所以才要去會女友紓壓。一南一北的，兩人都跨縣市到台中約會。完全不顧政府宣導，也不會替家人著想。媽媽寵著他就算了，家裡還有80多歲的阿嬤呢！這也是朋友生氣的原因，阿嬤是高風險群。想請問大家，除了道德勸說，還有什麼辦法嗎？朋友心聲：『如果可以，我真想把他鎖在家裡。不要讓他出去製造社會危機！』」

網民一面倒狂罵該名醫護無知自私。「直接檢舉即可」、「出去就別回來了」、「醫事人員知法犯法，大義滅親好了」、「有打疫苗不代表不會帶病原體在身上。真的拉」、「這個可以投訴了吧！」、「不會把女朋友帶回去或者去他家喔」、「又不是打了疫苗就100%沒事，水腦喔？」、「跟他說，經專業研究報告，確診後就算治癒，也可能影響鳥鳥的功能……erectile dysfunction」、「才打第一劑就自以為是無敵狀態？這腦袋瓜到底在想什麼而且還是醫護人員？」、「少見一天真的不會死，多聚一次增加機率」、「跟他說要害她女朋友就儘量去吧！不過應該也聽不進去」、「我剛剛在我社區的中廊花園，還看到個阿伯不戴口罩走來走去，我好想把他敲死」、「他弟不知道打了疫苗還是會有中毒的可能性嗎？」。

也有網友坦言：「自己是醫護人員了，還不懂得現在醫護人員的狀況嗎？就算打了疫苗，你能保證你女朋友不會中嗎？忍耐一下吧，別做防疫的老鼠屎！」

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