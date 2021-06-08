台灣疫情｜中研院士辭去疫苗審查職務　江啓臣質疑台產疫苗效力

撰文： 屈彥辰 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-08 17:10

台灣疫情延燒，疫苗需求正處燃眉，台灣內​​部的疫苗之爭卻仍在上演。日前台灣中研院院士陳培哲指稱，台產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，「七月絕對不可能通過緊急授權（EUA）」，引發台灣輿論一陣譁然。 有台灣名嘴出面指控陳培哲身為台灣衞福部食藥署的疫苗審查委員，近日卻頻頻攻擊台產疫苗，涉及業者業界的利益，嚴重違反專業倫理。不過，陳培哲則聲明，自己是辭去審查委員後才發言。 對此，國民黨主席江啓臣6月8日在Facebook發文，詢問閲讀他文章的網友，「你相信陳培哲還是蔡英文？」

國民黨主席江啓臣6月8日在Facebook發文，詢問「你相信陳培哲還是蔡英文？」（facebook @ 江啓臣）

江啓臣説，「不當開發疫苗的白老鼠」。民進黨政府的疫苗採購無能，把疫苗的希望寄託在台產疫苗上，在民進黨政府的主導下，台人度過疫情的希望幾乎就是維繫在台產疫苗上。國民黨樂見台灣擁有自己「安全有效」國際認證的疫苗，但絕不同意讓台灣人民做民進黨政府無疫苗可打下、沒有選擇的「白老鼠」。媒體報道陳培哲辭去疫苗審查委員的職務，並且表達「主要壓力來自蔡英文」與「政府不相信科學」。

江啓臣表示，這樣的説法都是對於現在即將推出的台產疫苗嚴重的打擊，陳培哲還指出美國知名生物科技公司「諾瓦瓦克斯」（Novavax）已經有最好的蛋白質次單位疫苗，完成部分第三期臨牀試驗後還都遲遲未送美國食品藥物監督管理局（FDA）審查認證，無法獲國際認可，其斷言除非諾瓦瓦克斯能獲得FDA核准，否則台灣的台產疫苗也不會成功。

他説，陳培哲的説法也等於對台產疫苗能否獲得國際認可畫上問號，若無法獲得國際證實「安全有效」，很有可能讓千萬的台人白挨一劑，終究都會需要國際認可有效的疫苗。

台灣中研院院士陳培哲表示，台灣的疫苗採取最為複雜的蛋白質次單位疫苗技術，又尚未通過臨牀二期，要趕在7月底完成研發是不可能的任務。 （台灣中央研究院）

江啓臣批評，台灣總統府對於陳培哲的説法表示不知情，這是完全甩鍋且不負責任的説法。蔡英文政府要開發台產疫苗，國民黨樂觀其成，甚至多次公開表達支持，但開發台產疫苗絕非讓台人只有「國際不認可」的疫苗可打，按照現在態勢，民進黨不讓民間協力，自己又無能採購，形同強迫台人只有一種選項，而這個選項又是具有內部爭議，未受國際認可的選項，這就是犧牲台人權益。

江啓臣質問蔡英文，已經有200多位台人在這場疫情中喪生，200位台人就代表200個家庭破碎，人民的生命不應被孤注一擲，台灣應該「開大門納善意」，由蔡英文向世界發出台灣需要疫苗的訊號，廣納民間與國際力量，為台灣爭取更多「安全、有效、充足」的疫苗。 「蔡英文，你還要賭上多少人的命，才願意放過全民？」