台灣疫情｜死後確診案例激增　民進黨立委籲盡快開放民間自主檢測

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-09 16:31

台灣的新冠肺炎疫情持續，確診人數已破萬，累計至今染疫死亡也超過300人。由於各醫療院所篩檢量能不足，近日全台各地出現多宗「死後才確診」的案例，有民眾染疫後在家暴斃，傳媒界也有記者猝死、輕生後確診，引起社會關注。 對此，民進黨立委高嘉瑜呼籲，政府應快速大量開放民間自主快篩，並讓60歲以上長者及重症風險高者優先接種疫苗。

截止6月6日，台北地檢署3周已累計驗出10宗「死後確診」。北投區日前更發生一家四口3猝死命案，唯一倖存的女兒因為發高燒，就醫檢測後確認染疫。三名死者的檢驗報告周二（8日）出爐，顯示全數確診。

多宗案例引起各方關注，檢察官改革團體「劍青檢改」周二發聲明指出，近1個月來，在住家甚至防疫旅館內死亡案例暴增，但目前全台除了新北是政府、台南市政府採取「行政相驗優先原則」外，其他包括台北市政府在內全台衛生局，仍是婉拒對疑似處理疑似染疫病死案件，態度「低落消極」，而司法相驗沒有快篩，只能同步採取核酸檢測，約需2至3天才能知道結果，曾因此暴露在高風險的檢警、家屬、殯葬人員只能忍受煎熬，形成防疫巨大破口。

因此「劍青檢改」呼籲，疫情指揮中心盡速統合行政相驗與司法相驗流程，統一全台各地在疫情期間的作法，避免各機關互相推諉，應以行政相驗優先，由衛生機關或指定醫療機構先對屍體及死者共同生活的遺屬進行快篩及PCR採檢，只要快篩陽性，立即在現場採取防疫措施，包括提供警察及殯葬人員完整之防護裝備，確認沒有染疫後，再由警察報警檢察官進行司法相驗。

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此外，媒體業也有2人死後證實確診，其中一人是資深記者在家中輕生，遺體採檢後確認染疫；另一人是電視台攝影記者倒下猝死在公司廁所，死後送驗也證實確診。

台北市報業商業同業公會周三（9日）呼籲政府，將媒體記者列入疫苗優先接種對象。報業公會強調，媒體記者工作性質充滿高度風險，隨時深入醫院、市場、確診個案足跡等地進行採訪報導，讓記者接種疫苗，除了避免悲劇再發生，也能防止相關人員移動在社區傳播病毒。

台灣各縣市陸續增設社區篩檢站。圖為6月9日醫護人員身穿防護衣為民眾快篩。（中央社）

民進黨立委高嘉瑜周三也在Facebook呼籲，衛福部應協助要求各地衛生單位進行相驗，並先對遺體及遺屬進行快篩，以免形成防疫破口，保護司法人員、警察、殯葬人員及遺屬。她還稱，政府應積極引進，甚至大規模提供快篩劑，讓民眾、企業都可以自主快篩協，以協助政府快速找出隱藏傳播鏈跟可能感染者。

另據資料顯示，從5月11日至6月6日死亡的200多位個案中，60歲以上的比例佔九成。針對台灣當前疫苗短缺，高嘉瑜認為以醫護為優先的同時，也應考慮將60歲以上有慢性病史或重症風險高者列為優先名單。