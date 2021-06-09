台灣疫情｜醫護今起接種莫德納　75歲以上長者下周可打AZ疫苗

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-09 15:51

首批15萬劑莫德納疫苗上月底運抵台灣，經檢驗，疫苗已完成封緘，自今日（9日）起開始為醫事人員接種。 此外，先前撥補的41萬劑阿斯利康（Astra Zeneca，台灣簡稱AZ）疫苗，自今日起亦開放讓第二、三類人士接種，包括防疫人員及高接觸風險者。

《自由時報》報道，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，前線尚有3成人未接種疫苗，大約需要7萬多劑疫苗，因此仍以醫療機構內接種為優先。

至於其餘的8萬劑配送時間與接種對象，發言人莊人祥說明，由於莫德納疫苗打完第1劑間隔28天就要打第2劑，因此8萬劑的疫苗要在確認下一批疫苗到貨時間後，再決定如何分配。

6月9日，醫事人員可開始接種莫德納疫苗。（中央社）

據了解，現階段開放的公費接種對象，雙北地區以第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象。雙北以外的縣市則以未曾接種疫苗的第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。另針對3月22日至4月11日已完成第一劑的公費對象，於間隔10至12周後，開放接種第二劑。

陳時中公布，台灣本月4日接獲日本捐贈124萬劑阿斯利康疫苗，正在進行檢驗封緘，料11日完成工作，於本月15日起開放接種，除了原開放接種的第1至3類醫護人員與防疫前線人員，社福機構人員、75歲以上長者、洗腎患者等人士都可接種。