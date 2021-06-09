台灣疫情｜蔡英文不滿意度逼近六成　「死亡交叉」已浮現

撰文： 屈彥辰 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-09 20:30

台灣「政大選研之友協會」近期釋出針對台灣內部政治輿情、防疫及疫苗等層面調查的民調。調查結果顯示，針對總統蔡英文的不滿意度已達58.4%，超過半數的受訪者不滿意蔡英文的施政。台行政院長蘇貞昌的不滿意度亦達64.3%，蔡蘇二人的不滿意「死亡交叉」已然浮現。

該調查於5月28日晚間6時至5月31日晚間6時止，由台灣政治大學選舉研究中心「Pollcracy Lab」線上調查實驗室執行，經實際訪問完成2,089個有效樣本，另有626份為受訪者中途放棄作答，此部分不計入完整填答比例，故開放樣本完整填答比例為76.94%。

針對台衞福部長陳時中的不滿意度僅有42.1%，滿意度則為57.9%。與陳時中「個人」形成對比的是，受訪者對於台灣中央流行疫情指揮中心（指揮中心）的不滿意度達56.2%，某種程度顯示受訪者對於防疫不力的不滿，是對指揮中心「整個組織」的不滿勝於陳時中個人，陳時中的「政治聲望」基本保底。

陳時中日前在某場防疫記者會中，提到「校正回歸」，引起來自台灣各方乃至在野黨的批評。根據調查指出，對於指揮中心以「校正回歸」計算台灣確診數的看法，有48.7%的受訪者認為不適合，有40.5%的受訪者認為適合，有8.6%的受訪者對此並無意見。

此外，該調查對「疫苗需求」分成零至十級，零級為「完全不想要打疫苗」，十級為「非常想要打疫苗」，結果顯示有35.8%的受訪者非常想要打疫苗，其他受訪者則散見於各分級，大體偏向「想要接種疫苗」。亦有50.1%的受訪者認為台灣現階段需要普篩。

不過，或許是因為2020年蔡英文政府在台灣優秀的第一線醫護人員努力下所締造的「防疫神話」，仍有51.3%的受訪者對台灣目前防疫能力有信心。然而，對於指揮中心領導的防疫作戰之信心，有50.1%的受訪者表示有信心，與前述「對台灣目前防疫能力有信心者達51.3%」，兩者相差1.2個百分點。

同時，有56.9%的受訪者認為，台灣的防疫表現相較於其他地區來得好（含中國大陸）。綜上而言，該調查展現台灣對於自身的防疫能力仍有一定信心，卻也無法掩蓋對蔡英文、蘇貞昌的「蔡蘇共治」之不滿，亦充份表達台灣民眾渴望接種疫苗的迫切需求。