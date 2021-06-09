台灣疫情｜診所違規為民眾打疫苗　台北市府重罰200萬新台幣

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-09 22:00

台灣台北市有診所遭揭私下為民眾接種新冠疫苗。台北市副市長黃珊珊今日（9日）表示，經查確實有違規施打，將依法裁罰診所200萬（新台幣，下同），以後亦不會向該診所配發疫苗。 台北市長柯文哲直接認錯，承認台北市府內部管控有問題，相關人員會接受政風處調查，強調「該檢討我們會檢討」。

柯文哲直接認錯，承認台北市府內部管控有問題。（台北市政府提供）

涉事「好心肝」診所被揭違規私下為民眾接種疫苗。黃珊珊表示，台北市府從6月2日開放給醫事人員、診所行政人員可比照大型醫院，對院內人員接種疫苗，「好心肝」診所當時稱自己有101名員工，於6月7日向市府申請15瓶疫苗，6月8日再致電稱希望分到100瓶疫苗。台北市衞生局依照其需求，共向「好心肝」診所提供115瓶疫苗。

經查，「好心肝」診所的第一批疫苗原本要為有造冊的77名醫護人員接種，但大部分人已在院外接種疫苗，因此診所將15瓶疫苗開放給基金會與診所義工接種，最終共有172人接種；第二批的100瓶疫苗，其中50瓶分給「好心肝」診所、50瓶分給「好甘心」診所，最後全部為基金會與診所義工接種，共1113人。

黃珊珊指出，「好心肝」診所的接種狀況確實不符合相關規範，將依法對診所處最高200萬元罰緩，並取消合約診所資格，以後不會再配發疫苗。她坦言，本次事情台北市內部有疏失，同事接到診所需求後沒有加以查核，涉及不法的部分會交由政風處調查。台北市府在未來的疫苗管控會有更完整規範，並拉高權限至副局長，將所有預約在網路上公開，讓民眾瞭解接種順序。