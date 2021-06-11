台灣疫情｜6.2萬台胞在陸接種疫苗　國台辦：願盡最大努力幫助

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-06-11 15:33

針對近期有不少台人希望能赴大陸接種疫苗，大陸國台辦發言人馬曉光表示，十分理解這種心情，願意盡最大努力提供幫助。對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。 馬曉光又提到，據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6. 2萬人。

國台辦發言人馬曉光。（微博＠國台辦發佈）

關於有台媒報道，因台灣疫苗嚴重短缺，近期有不少台胞希望能赴大陸接種疫苗。陸國台辦發言人馬曉光6月11日回應稱，大陸高度重視廣大台灣同胞的生命健康安全。新冠肺炎疫情發生以來，大陸在疫情防控、疫苗接種等方面，對在大陸台胞一視同仁，同等對待。台灣5月初疫情暴發後，大陸從一開始就表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞戰勝疫情，讓廣大台灣同胞儘快有疫苗可用。

馬曉光表示，「島內超過八成以上民眾願意接種大陸疫苗，也期盼儘快進口大陸疫苗，但民進黨當局罔顧民意，漠視台灣同胞生命健康安危，始終把疫苗問題進行政治操作，編造種種藉口阻撓台灣同胞用上大陸疫苗，不得人心」。

6月2日，上海黃金城道步行街，接種者在疫苗移動接種車外進行登記，準備接種新冠疫苗。（中新社）

馬曉光強調，大陸十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全迫切希望儘早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助。對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6. 2萬人。

他説，「奉勸民進黨當局認真傾聽島內各界和百姓呼聲，儘早拆除大陸疫苗輸台的人為障礙，讓廣大台灣同胞早日就地接種安全高效的大陸疫苗」。