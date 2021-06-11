台灣疫情｜金門盼開放「專船」赴廈門打疫苗　官員：人命關天

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-06-11 12:25

台灣疫情嚴峻，繼國民黨立委陳玉珍日前向蔡英文政府建議開闢「小三通」專船，讓金門民眾到大陸打疫苗，遭台行政院長蘇貞昌以「沒必要」打回票後。金門縣議長洪允典6月10日也向蔡英文政府喊話，請求基於人命關天的考量，同意「專船」讓金門民眾赴廈門以「入港不入境」方式施打國際認證的疫苗。

金門島（俗稱大金門，圖右）與烈嶼（俗稱小金門）距離廈門非常近，晚間燈光觸目可及，已成為金廈生活圈。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台媒《中國時報》報道，洪允典表示，「據媒體披露大陸福州市、廈門市紅十字會有意捐贈疫苗給連江縣與金門縣，希望中央政府屏除政治考慮因素，體恤離島國人的生命安全，考慮金廈近在咫尺，雙方民間團體往來密切，且廈門目前並無疫情的事實」，「專案」特准「專船」赴廈門五通碼頭以「入港不入境」方式施打國際認證的疫苗。

洪允典並表示，台灣新冠肺炎疫情日益嚴重，至6月10日已累計確診12,222人，死亡逾361人。目前離島金門雖然維持零確診，但唯一的部立金門醫院醫療量能有限，一旦出現防疫破口，將嚴重威脅當地民眾安全與健康，「希望中央審時度勢、因地制宜，充分授權地方政府掌握防疫機先，確保鄉親健康和金門淨土」。

此外，金門縣議會也提出2項防疫建議，一是專設全縣性普篩站，除繼續在機場對入境者實施強制篩檢外，也應透過普篩方式徹底檢出無症狀患者和隱藏傳染源，以根絕一切病毒來源；二是專案購置疫苗，希望蔡英文政府授權各地方政府自力突破困境，唯有做到全面施打疫苗，讓全民免於無疫苗可打的恐慌。

值得一提的是，大陸目前對台灣民眾施打疫苗採取「同等待遇」，但都必須入境隔離完才能施打疫苗，目前還有「不入境施打」的方案。大陸國台辦6月11日稱，「對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗」。