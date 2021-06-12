85歲連戰被質疑打「特權疫苗」　院方：罹患惡性腫瘤住院易受感染

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-12 18:00

台「資深媒體人」周玉蔻於今（12）日以「獨家詢問」的方式，在Facebook上發文詢問連戰夫婦，最近是否有到北投某醫院打「特權疫苗」。 當地醫院隨後證實，「連戰夫婦幾天前已完成疫苗接種。」但院方強調，連戰雖然不在前三類施打順序，但因其罹患惡性腫瘤且年事已高，必須經常進出醫院，容易受到感染，主治醫師建議施打疫苗。且最近得知政府即將開放75歲以上長者施打，基於人道立場，為連先生夫婦二人施打疫苗。

周玉蔻在臉書上以「獨家詢問」的方式，爆料連戰夫婦已打疫苗。（Facebook@周玉蔻）

目前擔任國民黨「國政基金會」董事長連勝文，於Facebook發文，要民進黨及側翼快去打高端疫苗「用生命實踐台灣價值」，此舉遭周玉蔻反嗆，要連勝文快去打科興疫苗「用生命實踐中國價值」。周玉蔻更將炮火鎖定連戰夫婦，質疑兩人已到北投某醫院施打特權疫苗。

連戰辦公室主任彭國省接受台媒《聯合報》採訪表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德。連戰辦公室對此表達強烈遺憾，認為現在欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能責怪人民。

針對連戰的施打疫苗時間是否違法，彭國省強調，連戰在疫情爆發前、4月底就出入醫院多次，5月上旬住院，5月下旬出院。「當時的新聞報道，鼓勵65以上長者施打，這個時間點已經很清楚」。他說，連戰施打疫苗的說法他尊重醫院，強調是醫院建議施打。