台灣疫情｜單日增250宗本土確診多26人死　另有1宗大陸輸入個案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-12 15:05

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（12日）召開記者會，宣布共新增250宗本土個案，新增26宗死亡個案。另增1宗境外輸入個案。

指揮中心表示，今日新增的250宗本土個案，為116宗男性、134宗女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年5月28日至6月11日。個案分布以新北市133宗最多，其次為台北市65宗，基隆市16宗，桃園市13宗，苗栗縣9宗，花蓮縣3宗，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及台中市各2宗，高雄市、雲林縣、新竹縣各1宗。其中雙北地區以外縣市52宗中，45宗為已知感染源，7宗關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

今日新增26宗死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

此外，今日新增的1宗境外輸入個案是一名台灣居民，為40多歲女性，5月30日自中國大陸返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，截止目前，台灣累計有12746宗確診個案，包括11539宗本土個案、1154宗境外輸入個案、36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另新增5宗空號，累計92宗移除為空號。

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