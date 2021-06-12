台灣疫情｜一個月內確診數破萬宗　醫生批「雙盲」為罪魁禍首

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 15:04

新冠疫情衝擊全台，自5月15日起台灣本土已連續多日確診數破百，死亡數更居高不下，短短不到一個月已逾萬人確診，對此台灣精神專科醫師蘇偉碩便在Facebook發文表示，台灣此波疫情會如此嚴重的原因為「雙盲」，民眾與中央政府不曉得大眾有無感染，更不清楚何時能接種疫苗，面對未來的局勢，何時能結束此波疫情，恐怕也是雙盲。

台灣精神專科醫師蘇偉碩在Facebook發文表示，台灣此波疫情會如此嚴重的原因為「雙盲」。（Facebook@蘇偉碩醫師的543）

台醫師蘇偉碩10日於Facebook粉專「蘇偉碩醫師的543」發文提到，本土疫情原本由「雙北警戒」升級至「全國三級警戒」，原訂全國三級警戒解除日為5月28日，沒料到疫情一發不可收拾，由5月28日延長至6月14日，7日又二度宣布延長至6月28日，會造成這樣的局面，蘇偉碩認為主要原因為雙盲導致，因民眾不曉得自己是否感染，中央也不知道民眾有無染疫，正因如此「疫情就擴散出去了！」，面對這波疫情，民眾不曉得自己何時有疫苗能接種，中央也無法確定大眾何時能施打疫苗，故未來何時能解除禁令也是雙盲。

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而蘇偉碩也替這波疫情中的政治人物打分數，由此次的疫情應變來討論，他以公民身分打分數，滿分是100分，新北市長侯友宜99分、台北市長柯文哲98分、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中49分、高雄市長陳其邁59分、前副總統陳建仁39分、總統蔡英文10分。

另外針對全台目前累計確診數破萬，疫情指揮官陳時中日前（6月9日）喊話整體疫情平穩，10日又再度公布新增263例本土個案，28人死亡，陳時中對此指出，整體病例從發病日或採檢日來看，都有向下的趨勢，不過狀態並不明顯，仍必須持續注意。

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