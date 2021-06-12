台外交部長接受澳媒專訪　稱大陸設債務陷阱控制太平洋島國

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-12 20:30

台外交部長吳釗燮於6月9日接受《澳洲人報》（The Australian）資深記者Steve Jackson電話專訪，對於中國大陸在太平洋地區擴張，稱北京政府在當地涉入貪腐活動，並利用債務陷阱造成該等國家必須依賴中國大陸。

台外交部長吳釗燮日前接受《澳洲人報》（The Australian）資深記者Steve Jackson的電話專訪。（台外交部提供）

針對兩岸關係現況，吳釗燮表示，台灣與其他理念相近國家地區共享民主自由價值，中國大陸卻在世界各地進行極權主義擴張，形成鮮明對比，又稱「台灣位於中國大陸威權主義擴張的最前線，中共政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓參與國際活動等方式侵擾台灣」。

吳釗燮重申「中華人民共和國從未統治台灣，台灣擁有自由民主的民選政府，獨立的國防、外交及貨幣系統」。為因應中國大陸的侵略行徑並維持台灣的民主與自由，將持續強化「國防自衛」能力，與理念相近國家地區擴大合作。

對於中國大陸在太平洋地區的擴張，吳釗燮呼籲國際社會注意其意圖與動機，並點名北京政府正試圖穿越台灣在內的第一島鏈，並基於地緣戰略因素圖謀掌控所羅門群島與基里巴斯，在當地涉入貪腐活動，利用債務陷阱造成這些國家必須依賴中國大陸。

吳釗燮以目前與圖瓦盧、瑙魯、帕勞及馬紹爾群島等太平洋國家，維持友好外交關係為例子，自詡台灣在當地建立了特殊的「台灣模式」（Taiwan Model），透過此模式提供「邦交國」在農業、醫衞及職訓等領域的援助，相關國家均感謝台灣長年的協助，並認同此種強化該國能力建構與政府治理，最終嘉惠人民的成功模式。

他強調台灣與太平洋友邦的關係不只證明台灣為國際社會的重要成員，尤其在太平洋地區更是如此，凸顯了「台灣模式」值得許多民主國家地區仿效。

《澳洲人報》成立於1964年，隸屬「澳洲新聞集團」（News Corp. Australia），為澳洲全國性的報紙之一。