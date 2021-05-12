國台辦再批吳釗燮「台獨頑固分子」　台外交部：中國造成緊張衝突

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-12 15:48

國台辦發言人朱鳳蓮在周三（12日）的記者會上，再次點名提名批評台灣外交部長吳釗燮，「對這類台獨頑固分子，將採取一切必要措施予以嚴懲，終身追責。」 台灣外交部在當天下午發出新聞稿反駁，指中國政府缺乏對普世價值的尊重與了解，以威權擴張主義企圖強加其片面主張於他國，造成區域緊張與衝突。

AIT處長酈英傑（左）、台外交部長吳釗燮（中）與美國駐帕勞大使倪約翰（右）合影。國台辦發言人朱鳳蓮抨擊，吳釗燮一再狂妄進行「台獨」挑釁，惡意詆譭大陸，煽動兩岸對立，將施予嚴懲。（吳逸驊攝）

外交部重申，「中華民國台灣」不但是主權獨立國家，更是先進的民主政體及良善的力量，在國際社會上與其他民主自由的國家友好互動，正當且自然，中國政府無權置喙。

新聞稿亦有回應總統蔡英文參加哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），被大陸批評是「政治鬧劇」。新聞稿指，中國政府不但未能自我反省，竟妄稱民主是「充滿意識形態的偏見」、「政治鬧劇」，甚至制裁自2018年起每年主辦哥本哈根民主高峰會的「民主聯盟」（Alliance of Democracies）及其創辦人、前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），已引起國際社會譁然及輿論撻伐。

新聞稿最後稱，中國政府的戰狼外交作為，不會贏得共鳴與尊重，只會引起台灣人民、其他民主自由國家及國際社會的普遍反感。 蔡英文再度應邀在上述峰會發表演説，除彰顯台灣高度肯定「民主聯盟」對於團結民主國家、維護全球自由民主的卓越貢獻之外，更向全世界宣示台灣政府與人民堅守自由民主價值的決心，不會屈服中方的壓力與霸凌。

（綜合報道）