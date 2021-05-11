台友邦洪都拉斯擬購大陸疫苗　台外交部：不應淪為政治操作工具

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-11 18:30

台灣位處中南美洲的邦交之一洪都拉斯，其衞生部5月10日晚間在Twitter上表示，將會通過台灣前邦交薩爾瓦多採購中國疫苗，Tweet寫道「薩爾瓦多將幫助我們打破地緣政治的封鎖，能從中國購買疫苗。洪都拉斯將盡可能為我國人民付出一切購買疫苗。」 此外，洪都拉斯衞生部在另一條推文表示，對「沒有將疫情政治化的友好國家表示感謝」，包括以色列已捐贈首批6,000劑疫苗，而俄羅斯預計贈送四萬劑衞星-V（Sputnik V）疫苗。

台外交部發言人歐江安5月11日針對宏都拉斯衞生部推文表示將透過薩爾瓦多採購中國疫苗，表示掌握相關訊息，並喊話勿將疫苗當成政治勒索的工具。 （屈彥辰／多維新聞）

薩爾瓦多與台灣在2018年結束正式邦交關係。當時，時任薩爾瓦多總統的桑契斯（Salvador Sánchez Cerén）表示，與台灣結束外交和貿易關係，並與中國建交是經過詳盡的分析，是符合國際法原則，將為國家帶來巨大利益。在台薩斷交後，原本在薩爾瓦多的六項合作計畫移轉到鄰近的台灣邦交尼加拉瓜。

針對洪都拉斯擬透過薩爾瓦多採購中國疫苗，疑現外交警訊，台外交部發言人歐江安當地時間5月11日出面説明，有看到相關報道，強調對相關情形「充分掌握」。

歐江安表示，洪都拉斯跟「疫苗全球取得機制」（COVEX）的訂購跟分配疫苗，到現在還無法取得足夠數量，面臨嚴峻的公衞危機。

歐江安説，洪都拉斯衞生部特別指出目前仍然急缺疫苗，因此透過各種可能管道，包括透過台灣前邦交薩爾瓦多協助，（探詢）向中方採購疫苗的可行性，獲取洪都拉斯人民所急需的疫苗，台灣外交部已經掌握相關情形，（台灣）也與洪都拉斯持續協調中，持續密切注意後續發展。

歐江安隨後嚴正重申，疫苗取得是「人道議題」，攸關洪都拉斯人民的健康生命安全，不應淪為「政治操作工具」，台灣堅決反對任何一方以「隱含附帶方式」提供疫苗，作為破壞台灣跟洪都拉斯邦誼的手段。