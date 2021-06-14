台灣疫情｜這個端午沒龍舟　多地至少共18場大型賽事停辦

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-06-14 19:00

受到台灣本土疫情大爆發影響，原定2021年夏季舉辦的各縣市端午節龍舟賽，皆已在5月上旬宣告取消，再加上蔡英文呼籲「留在原地不要移動」，2021年的端午節，對台灣人而言實是百年未遇。 2021年台灣本土疫情大爆發，導致龍舟賽事紛紛停擺，與2020年尚有台北市、新北市、彰化縣、台南市、花蓮縣共五個縣市仍縮小規模舉辦龍舟賽相較，顯得更為冷清。

據01記者查詢，宣佈停辦的龍舟賽事相當多，包含「台南市國際龍舟錦標賽」、「苗栗縣110年端午節龍舟錦標賽」、「新北市議長杯第十一屆龍舟錦標賽」、「澎湖縣110年端午節龍舟競賽」、「高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽」、「2021龍潭歸鄉文化節─龍潭陂塘龍舟賽」（桃園）、「新竹縣2021年度縣長杯龍舟競賽」、「2021新竹市端午節龍舟競賽」、「2021鹿港國際龍舟錦標賽」（彰化）、「2021雲林縣龍舟賽活動」、「2021年嘉義縣龍舟競賽」、「2021屏東縣端午龍舟競賽活動」、「2021花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」、「110 年宜蘭縣龍舟錦標賽」、「宜蘭市端午龍舟錦標賽」、「蘇澳鎮端午節龍舟友誼賽」、「金門縣第十二屆端午節龍舟賽」等。除此之外，延期的則有「台北國際龍舟錦標賽」（延至10月9日到10月11日）。

上述停辦與延期的龍舟賽，一共有18場之多，除可見台灣端午節和龍舟文化之盛行外，更可見此次疫情對台人生活影響之深。

值得一提的是，有些龍舟賽主辦單位創出了「線上」龍舟賽給民眾參與，例如新北市議長杯龍舟賽於官網上發佈「粽從天降」、「我的端午節」兩個線上遊戲，提供超商購物金作為抽獎獎項。

2021年4月時，台灣各地龍舟賽還有開放練習，但5月疫情爆發後紛紛取消或者延期。（Facebook@台北端午龍舟錦標賽）

而台灣諸多節慶跟賽事例如媽祖文化節、客家桐花季、童玩節紛紛停辦，「110年全國大專校院運動會」也延期；各大景點因為景區關閉與人車管制，並未在端午節聯假期間出現車潮，但不易管制或關閉的景點與地區，則出現人流，例如平溪山區、北海岸等地，紛紛傳出湧現人潮。