祖母染疫亡　台單親爸再確診須隔離　6歲女當場無助痛哭醫生心酸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-14 14:25

「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼 ？」雙和醫院醫師柯世祐問著醫院內一名小女孩。原來這名6歲女童日前先因確診被送至集中檢疫所，奶奶則是在女孩隔離時身亡，父親則因陪她入住檢疫所遭傳染，她在醫院看著父親肺部的X光片，似乎是擔心這次隔離後，一輩子都無法再見到父親。

疫情已奪走一至親 唯一依靠再確診 6歲女童當場痛哭（點圖放大閱讀及瀏覽相關照片）👇👇👇

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柯世祐在臉書貼文表示，一名40多歲男子日前被救護車載來醫院，他旁邊還跟著一名小女孩，男子對醫護說，自己有咳嗽、喘不過氣的症狀。柯世祐災先問男子身體狀況。男子回答，當初是女兒先開始發燒，奶奶則是隔天開始出現症狀，後來女兒被送至集中檢疫所，自己陪著女兒入住，奶奶則是送到醫院救治，僅2天便離世，他們都沒見到最後一面。由於他們是單親家庭，全家僅剩下他與女兒相依為命。

過沒多久，急診室後傳出一片淒厲哭聲，柯世祐打開門一看，發現女孩看著X光片嚎啕大哭。原來影像顯示出男子也患得肺炎，他對男子說，這個需要住院治療，對方看似早有準備，但又露出不捨的神情。柯世祐指著女孩問：「那她怎麼辦？」男子無奈表示，只能想辦法看還有沒有親戚能來照顧女兒。隨後，男子轉頭向小女孩解釋自己病情，女童又哭得更大聲了。

柯世祐心想：「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？妳在哭病毒的無情嗎？ 它奪走了妳的奶奶，如今也許也要搶走父親？妳在哭這一走，也許就是永別？還是妳只是單純覺得害怕？」柯世祐滿心希望這名父親能度過難關，盡快出院，回家與女兒團員，讓她得到最好的照顧。

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