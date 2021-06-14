台灣疫情｜歌手潘美辰於大陸打針　哥哥：母親開心得落淚

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-14 17:55

台灣新冠肺炎疫情持續，疫苗短缺之下，當地民眾現離境潮，大批民眾赴大陸或其他國家接種疫苗，台灣多名知名藝人也透露已在大陸接種疫苗。 51歲的歌手潘美辰日前也分享自己在大陸接種疫苗的影片，過程中不停稱讚醫生很專業，並表示打完沒有任何副作用。 潘美辰的哥哥潘協慶13日表示，在台灣的全家人都替妹妹潘美辰感到開心，「妹妹注射後有打給媽媽，我媽在電話裏當場哭出來，女兒終於打疫苗、可以保護自己了，媽媽心中大石才總算放下」。

潘美辰4日在微博發影片，畫面中可見她戴墨鏡和鴨舌帽，在醫院等待施打疫苗，並問大家：「你們打疫苗了嗎？」後來總算輪到她了，過程中醫生細心講解，打完疫苗後，她分享心得表示：「醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。打的過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。

台媒中時新聞網報道指，潘美辰的哥哥潘協慶與父母目前都在台灣，只有妹妹潘美辰仍在大陸工作，由於疫情肆虐，潘美辰目前在大陸每個月的活動與疫情前相比只剩三分之一。

報道指，潘美辰雖深耕大陸多年、人脈廣闊，但爸媽總是放心不下孩子，日前得知她接種疫苗，媽媽開心得落淚。潘協慶說：「當下我才知道，媽媽非常擔心女兒，畢竟她不在身邊、沒辦法就近照顧」。