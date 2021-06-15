G7峰會｜聯合公報首提台海　蔡英文：台海和平不只是兩岸的事情

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-15 11:28

第47屆七大工業國集團（G7）領導人峰會發布的聯合公報，強調「台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題」。 台灣總統蔡英文其後在社交平台Facebook上發文，指聯合公報的說法，説明台海和平穩定，不只是兩岸之間的事情，更是印太區域受到全球關注的焦點，是維繫自由開放的印太地區的關鍵所在。

G7領袖峰會發布的聯合公報，首度提及台海。（Flickr@G7）

聯合公報重申印太地區自由開放的重要性，印太地區應具有包容性，並以法治為基礎，強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，並嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升温。

蔡英文表示，這是G7領導人峰會第一次在聯合公報中，提到對台海和平穩定的重視，這也是2021年接續在美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及日澳2+2會議之後，世界上主要的民主國家，再一次表達對印太區域和平穩定的關注。蔡英文稱，感謝G7成員國及歐盟領袖對台灣的堅定支持。

蔡英文指，這些進展再次説明，台海的和平穩定，不只是兩岸之間的事情，更是印太區域中受到全球關注的焦點，是維繫自由開放的印太地區的關鍵所在。她説，正因為台灣受到國際的關注，我們首先要團結克服疫情的考驗，也必須堅守着民主自由的信念，會持續努力。

總統府的新聞稿亦表示，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，台灣一定會堅守區域內負責任成員的角色，也一定會堅定捍衞民主的制度、守護共享的普世價值。台灣會與G7成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會的支持。台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。