一分鐘看世界｜北約政策涉足更多、透視G7結果、區塊鏈遊戲

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-15 07:04

今天是6月15日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

北約峰會

北大西洋公約組織（NATO）峰會6月14日​召開，英媒取得的一份文件內容，反映它政策有不少前所未見的變化，歷史上這個以應對俄羅斯為目標的組織，會在聲明中提及中國對組織是「系統性挑戰」，又談及太空攻擊與氣候變化。此外北約秘書長斯托爾滕貝格14日說，中國不是北約的敵人或對手，北約並非正與中國進入「新冷戰」……（點擊了解更多）

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G7峰會

6月11日至13日在英國康沃爾郡舉行的G7領袖峰會，除了是西方主要經濟體在疫情漸退後的首個面對面首腦會議之外，也是跨大西洋聯盟經歷特朗普四年「冷待」後的「美國回歸」象徵，不過G7政治意義大於實際，例如被包裝為「為世界建設更好未來」（Build Back Better World）的全球發展中國家基建投資方案目前仍只具政治符號意義……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

以色列總理換人

以色列國會通過新聯合政府的信任投票，統一右翼聯盟領袖貝內特取代內塔尼亞胡擔任總理，令他12年執政生涯結束。新任以揆我們或許不太熟悉，這位商而優則仕的政界人物，是如何走到今天的地位？另一方面，失意於政壇的內塔尼亞胡，不僅失去總理之位，更可能面臨牢獄之災，分析認為，是他自己導致今日的惡果……（點擊了解更多）

心肌炎惹憂慮

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月17日發聲明稱，美國有小部份年輕人接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現心肌炎（Myocarditis），這些個案以男性居多。以色列6月1日亦稱，有部份年輕男子接種第2劑輝瑞疫苗後出現心肌炎。CDC的專家6月18日會開會討論這些心肌炎個案。您想知道事件的來龍去脈？請點擊這裏了解更多。

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區塊鏈遊戲

電子遊戲一向是世界經濟愈發重要的產業，玩家可以通過互聯網與世界各地的玩家交流娛樂，遊戲巨頭亦得以在電競熱潮中獲益甚豐。而近年它的興起，更進一步為電子遊戲未來盈利模式啟發更多想像。說到底，究竟什麼是區塊鏈遊戲？它憑什麼被認為是傳統遊戲生態的的顛覆者？此外香港01記者亦訪問了區塊鏈遊戲企業Animoca Brands共同創辦人蕭逸（Yat Siu）……（點擊了解更多）

Animoca Brands共同創辦人兼主席蕭逸。（伍振中攝）

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