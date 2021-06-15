台灣疫情｜今增132宗本土三級警戒以來單日最少　添8宗死亡個案

撰文： 葉琪 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-15 14:22

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（15日）召開記者會，宣布共新增132宗本土個案，新增8宗死亡個案。另新增3宗境外輸入個案。

指揮中心表示，今日新增132宗本土個案，包括62名男性、70名女性，年齡介乎未滿5歲至80多歲，於6月1日至6月14日發病。個案分布以新北市65宗最多，其次為台北市26宗，苗栗縣18宗，桃園市12宗，基隆市3宗，台南市、台中市及花蓮縣各2宗，嘉義縣及彰化縣各1宗。其中雙北地區以外縣市41宗中，33宗為已知感染源、6宗關聯不明、2宗調查中。

今日新增8宗死亡個案，包括3男5女，年齡介乎50多歲至90多歲。

另外，今日新增3宗境外輸入個案，其中一名患者為20多歲印尼籍男性，5月8日到台灣工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，居家檢疫期滿及自主健康管理期滿時採檢均為陰性，6月13日因工作需求再次安排採檢，於今日確診；患者在台期間並無症狀，且期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

其餘2名境外輸入個案均為台灣籍人士，患者分別為50多歲女性及未滿10歲男性，6月6日一同自秘魯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後接受居家檢疫；兩人於6月11日出現發燒等症狀，6月14日通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診。

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