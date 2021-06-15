台山核電廠疑泄漏　台灣原能會：周遭沒有輻射異常且不致影響台灣

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-15 17:55

美國有線新聞網絡（CNN）此前報道，根據美國官員以及取得文件，美國政府過去一星期正在評估一份有關廣東台山核電廠被指可能有泄漏的報告，但認定尚未至「危機水平」。 在台灣，行政院原子能委員會在周二（15日）表示，根據「國際核災輻射塵劑量評估糸統」放射性氣體擴散路徑模擬，未來一星期放射性物質不致影響台灣。原能會並稱，目前台山核電廠周遭沒有輻射異常情形。

原能會指，就目前掌握的國際資訊，放射性惰性氣體累積問題，可能與燃料棒和密封結構有關，研判目前台山核電廠尚未有立即的核安危機，但仍須加強監控。目前原能會建置的63處即時環境輻射監測站，監測數據均為正常值。另外，經檢視台山核電廠周遭9個監測點的輻射劑量率，介於每小時0.12至0.19微西弗，而香港天文台及澳門氣象局監測站輻射劑量率，則介於每小時0.08至0.15微西弗，皆處正常數值範圍內，並無輻射異常狀況。

原能會表示，核能研究所已啟動「國際核災輻射塵劑量評估糸統」，進行放射性氣體擴散路徑模擬，依據氣象風場預報，台灣未來一星期主要受西南季風影響，外釋的放射性物質會朝台山核電廠北北東方向擴散，影響區域以廣東省為主，不致影響台灣。

同時，原能會輻射偵測中心也會對台灣地區的空氣加強空浮輻射監測，透過多重輻射監測與模擬機制，在第一時間掌握輻射排放動態。原能會最後強調，會持續密切關注情事發展，掌握國際間相關資訊，進行資訊研析與發布，為台灣民眾的輻射安全把關。