台山核電站疑泄漏　澳門聯絡粵政府快香港半步？保安局：昨已聯繫

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-15 19:20

距離香港130公里的廣東台山核電站捲入懷疑泄漏風波。有外媒指，美國政府過去一周正評估一份有關該廠被指可能有泄漏的報告，但評估其尚未達「危機水平」。特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者時，指特區政府高度重視此事，目前情況一切正常，今天將主動聯絡廣東省有關部門。 一海之隔的的澳門今早6時已發稿，稱已透過《廣東核電站核事故應急粵澳合作共識》中的聯絡機制，向廣東省核應急委員會辦公室瞭解有關情况，指根據連續監測環境資料顯示，臺山核電站及周邊環境指標正常。 至晚上7時許，保安局發言人表示，保安局昨日和今日均有就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響。台山核電合營有限公司亦表示，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。

截至昨晨4時 伽傌射綫測量均屬正常情况

澳門警察總局今早發稿，回應就有傳媒關注臺山核電站運行有關情况，稱已透過《廣東核電站核事故應急粵澳合作共識》中的聯絡機制，向廣東省核應急委員會辦公室瞭解有關情况。

當局引述廣東省核應急辦表示，中國廣核集團台山核電合營有限公司網站已於6月13日發布「台山核電機組運行狀况」的回應，並指合山核電站自投入商運以來，嚴格按照運行執照文件、技術程式控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求，目前，連續監測環境資料顯示，臺山核電站及周邊環境指標正常。

當局續指，截至6月15日凌晨4時，根據澳門地球物理暨氣象局已公布之過去24小時資料，伽傌射綫測量均屬正常情况。

根據《廣東核電站核事故應急粵澳合作共識》，粵方會按照國際核事件分級和國家四級核應急狀態向澳方適時通報發生的事件，通報範圍是廣東省轄區內已投入運行的核電站。警察總局在接獲通報資料後，會將有關內容對外發布。2021年至今，警察總局接獲兩則有關臺山核電站事件通報，分別爲2月21日和4月5日的0級事件通報，對機組安全運行、員工健康、周邊公衆和環境沒有構成影響。